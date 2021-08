Pour une rentrée des classes parfaite, optez pour l’offre spéciale « Back to school » de Huawei et ce du 16 au 29 août. Retournez à l’école autrement avec les produits phares de Huawei notamment le HUAWEI MateBook D14, le HUAWEI Band 6, le HUAWEI nova 7i, la HUAWEI MatePad T10 et le HUAWEI FreeBuds 4i.

Huawei dévoile des remises inédites sur des produits emblématiques qui facilitent votre quotidien à tous les niveaux. Il est temps de s’équiper de produits high-tech Huawei pour bien réussir votre année scolaire.

En commençant par les PC, le HUAWEI MateBook D14 dispose d’un design ultra mince et léger avec un poids de 1,38 kg et un corps métallique robuste. Avec un écran tactile FullView 2K, des bords réduits à 4,8 mm et un angle de vision de 180°, c’est le bon produit pour une immersion totale dans les sessions de travail, et stimulera votre créativité à chaque instant. Jouissez également de vitesse de lecture et d’écriture extrêmement rapides grâce à son processeur Intel Core i7 de 10ème Génération, un disque dur 512 SSD et 16 Go de Ram.

Le tout nouveau HUAWEI Band 6 a tout ce qu’il vous faut pour une vie plus seine, plus facile et plus équilibrée. En plus d’une autonomie de 2 semaines, un écran AMOLED de 1,47 pouces et son corps ne pesant que 18 g, ce petit bijou vous offre 96 modes d’entrainement en vous permettant de surveiller quotidiennement votre fréquence cardiaque, saturation d’oxygène dans le sang SpO2, niveau de stress et qualité de sommeil.

En ce qui concerne les smartphones, le HUAWEI nova 7i vous permet de prendre des photos incroyables de jour comme de nuit grâce à sa caméra quadruple alimenté par l’IA. Avec un écran HUAWEI Punch FullView de 6.4 pouces, une batterie longue durée, technologie de charge rapide et une conception incomparable, le nova 7i est un smartphone incontournable.

Les tablettes sont des incontournables pour la saison scolaire. La HUAWEI MatePad T 10 avec son Kids Corner et toutes les fonctionnalités qu’elle comprend telles que; son superbe écran de 10,1 pouces, ses fonctions audio solides, ses fonctions de protection des yeux indispensables, son multitâche fluide et interactif en plus de son design élégant, mince et facile à tenir, valent vraiment la peine d’être pris en compte.

En ce qui concerne la catégorie audio, les célèbres HUAWEI FreeBuds 4i offrent une qualité de son digne d’un studio grâce à la fonctionnalité de réduction de bruit active. Ils sont dotés d’une autonomie remarquable atteignant jusqu’à 10 heures en lecture musicale continue sur une seule charge et d’un design ultra confortable qui s’adapte à toutes les oreilles. De plus, ils sont compatibles avec différents systèmes d’exploitation, notamment Android et iOS.

Huawei a pensé à ses clients en leur proposant diverses offres promotionnelles que ce soit smartphones, tablettes, PC, FreeBuds ou encore son dernier produit le Band 6 du 16 au 29 août. Equipez-vous d’appareils sympas et utiles en obtenant des remises intéressantes pour une année scolaire pas comme les autres.

Pour plus d’information, consultez : https://backtoschool.huaweimall.tn/

