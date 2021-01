Les nouveaux réfrigérateurs InstaViewMD porte dans la porteMD dotés de fonctionnalités améliorées et d’une conception novatrice, sont présentés dans le kiosque d’exposition virtuel de LG à l’occasion du premier CES 2021.

Le système InstaView porte dans la porte de ces réfrigérateurs élégants propose un plus grand panneau de verre. Le distributeur d’eau intégré fait appel à la technologie UVnanoMC pour une meilleure hygiène, tandis que la reconnaissance vocale InstaView élève vers de nouveaux sommets la commodité de la fonctionnalité mains libres dans la cuisine.

La fonctionnalité InstaView de LG illumine l’intérieur du réfrigérateur lorsque l’on donne deux petits coups sur la vitre transparente, tandis que la porte dans la porte permet de réduire la perte d’air froid en offrant un espace pratique pour garder à portée de main les produits les plus utilisés

Les nouveaux réfrigérateurs InstaView de LG sont désormais dotés de la technologie UVnano de LG qui fait appel à la puissance de la lumière pour veiller à ce que le robinet du distributeur d’eau demeure hygiénique et soit exempt de germes

Le réfrigérateur InstaView de LG avec reconnaissance vocale, lauréat du prix Meilleur de l’innovation au CES 2021, rend le temps passé dans la cuisine plus productif et plus pratique. Les acheteurs n’ont plus à se battre pour ouvrir la porte du réfrigérateur alors qu’ils ont les bras chargés de provisions, puisqu’ils peuvent simplement dire « Ouvre la porte du réfrigérateur ». La technologie vocale interactive de LG permet également de demander au réfrigérateur l’horaire de la journée ou de vérifier l’état des distributeurs de glaçons et d’eau2. Amazon Dash Replenishment permet également aux propriétaires de commander automatiquement des pièces, comme des filtres à eau de rechange, en liant leur compte Amazon à l’application LG ThinQ.

Après avoir fait ses débuts dans les réfrigérateurs InstaView avec porte à deux battants l’année dernière, la technologie Craft IceMC de LG sera intégrée aux réfrigérateurs InstaView côte à côte en 2021. Les glaçons sphériques de deux pouces qui fondent lentement produits par le système Craft Ice de LG embellissent n’importe quelle boisson tout en la gardant froide plus longtemps.

« La popularité des appareils LG au cours de cette année difficile nous a surpris, a affirmé Lyu Jae-cheol, président de la société d’appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d’amélioration de la qualité de l’air de LG Electronics. Nous avons tiré parti de l’intérêt croissant des consommateurs et avons repoussé les limites de l’innovation en matière d’appareils électroménagers pour offrir des produits emballants en 2021. »



