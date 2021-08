Finis les vacances, retour aux bancs de l’apprentissage. En cette occasion, Huawei a pensé à sa clientèle tout en mettant à leur disposition divers produits emblématiques en promotion soit des smartphones, tablettes, PC, FreeBuds ou bien la fameuse band 6. Commencez votre année autrement avec les produits exceptionnels de Huawei. Equipez-vous de matériel scolaire avec des réductions intéressantes et ce du 16 jusqu’au 29 août. Ne ratez pas ces offres et n’hésitez pas à consulter HUAWEI MALL ( https://backtoschool.huaweimall.tn/ ) pour plus d’informations. Ci-dessous les meilleurs Packs.

Offre n°1 : Profitez de cette offre exceptionnelle comportant à la fois les FreeBuds 4i ainsi que le HUAWEI Band 6. Les écouteurs de HUAWEI offrent une grande autonomie couplée à une charge ultra-rapide, un système de réduction de bruit active (ANC), un design tendance et une excellente qualité de son. Le band 6, ce produit esthétique, fabriqué en silicone et respectueux de la peau, est ultraléger et très résistant aux salissures. Ne ratez pas ce pack !

Offre N°2 : La seconde offre comprend le smartphone Nova 7i et la tablette MatePad T 10.

A l’achat de ces deux produits HUAWEI, un Body Scale et des écouteurs Bluetooth Lite vous seront offerts. Ce pack Back to school vous permet de bien réussir votre année scolaire. Profitez de cette offre irrésistible !

Offre N°3 : Cette offre spéciale rentrée scolaire est composée de l’incontournable smartphone Nova 7i et des FreeBuds 4i. Cette combinaison vous permet de commencer votre année scolaire en beauté et d’attaquer de nouveaux défis. Si vous achetez ce pack, la splendide band 4e vous sera offerte.

N’hésitez pas à consulter le site pour toute information complémentaire.

Offre N°4 : Dans cette rentrée, relevez un nouveau défi et vivez la puissance de l’innovation avec HUAWEI grâce à cette offre intéressante. A l’achat d’un MateBook D14 et d’une MatePad T10, vous aurez gratuitement la splendide WATCH GT2 pour femmes. Ce pack incontournable est seulement disponible sur le site Huawei Mall. N’oubliez pas que ces offres s’étendent jusqu’au 29 août !

Offre N°5 : Equipez-vous de produits high-techs indispensables pour la rentrée scolaire. Si vous achetez le Huawei MateBook D14, trois cadeaux vous seront offerts à savoir un adaptateur Multiport HUAWEI pour que vous puissiez faire vos présentations en classe en toute tranquillité, une souris Bluetooth pour accéder à vos fichiers facilement et une Band 4e pour simplifier votre vie quotidienne vous seront offerts.

Optez pour les offres proposées par Huawei qui sont disponibles à la fois dans les boutiques HUAWEI MALL et HESR afin de réussir votre année scolaire. N’attendez rien pour faire vos commandes.

