Au CES 2022, LG Electronics (LG) dévoilera sa gamme originale de téléviseurs Lifestyle, conçue et développée pour le mode de vie centré sur la maison d’aujourd’hui. Offrant une polyvalence maximale, une intégration spatiale élégante et des moyens plus pratiques de faire avancer les choses, les téléviseurs Lifestyle de LG peuvent aider à transformer une maison en un bureau, une salle de sport, une galerie, un atelier ou un centre de divertissement, tout en rehaussant le décor et en rendant la vie quotidienne plus agréable.

Les téléviseurs LG Objet (modèle 65Art90) et LG StanbyME (modèle 27Art10) mettent en évidence cette gamme révolutionnaire, deux innovations qui évitent la conception d’écran conventionnelle pour offrir une nouvelle valeur et de nouvelles expériences utilisateur. Avec leurs facteurs de forme et leurs fonctionnalités sans précédent, ces produits distinctifs sont les solutions parfaites pour les maisons multifonctionnelles d’aujourd’hui où travailler, apprendre, se divertir et se détendre font tous partie du mélange quotidien.

Ressemblant à une toile, LG Objet TV s’intègre parfaitement dans n’importe quelle pièce avec son style minimaliste et son utilisation subtile de couleurs neutres, apportant une sophistication immédiate et une harmonie visuelle à tout espace intérieur. Le téléviseur LG Objet s’adapte aux différents besoins des utilisateurs d’une simple pression sur un bouton de la télécommande LG incluse en soulevant ou en abaissant une housse en tissu à la convenance du spectateur. Abaissez le couvercle pour révéler toute l’étendue de l’écran pour une expérience visuelle maximale ou couvrez partiellement l’écran pour ne voir qu’une sélection organisée de fonctions de style de vie.

En mode Plein écran, le panneau OLED evo de 65 pouces du téléviseur Objet de LG et le processeur avancé offrent une expérience de visionnage époustouflante, donnant vie au contenu de tout genre avec une expression des couleurs vives et précises et un contraste exceptionnel. En plus d’une superbe qualité d’image, le téléviseur haut de gamme est doté d’un système audio à 4,2 canaux de 80 W qui offre un son digne d’une salle de cinéma pour assurer une immersion complète du spectateur.

Lorsqu’il est réglé sur Line View, le téléviseur peut aider les utilisateurs à rester sur la bonne voie tout au long de la semaine avec Date et horloge, se transformer en un lecteur audio pratique en mode Musique ou afficher une collection exclusive d’images sur le thème de l’espace et de la nature lorsqu’il est réglé sur Galerie.

La housse en tissu interchangeable, qui distingue le téléviseur LG Objet de tous les autres téléviseurs actuellement sur le marché, est un produit de l’innovateur textile danois, Kvadrat. Les trois couleurs disponibles – Kvadrat Beige, Kvadrat Redwood, Kvadrat Green – ont toutes été soigneusement sélectionnées pour leur capacité à s’agencer à une large palette de couleurs et à se fondre dans une gamme de designs d’intérieur.

L’installation est aussi élégamment simple que la conception du téléviseur lui-même. Mince mais robuste, le téléviseur est conçu pour être placé contre un mur à un angle doux jusqu’à 5 degrés, comme une œuvre d’art dans une galerie moderne. Le système de câble intégré au cadre du téléviseur facilite la connexion d’appareils externes tels qu’un décodeur ou une console de jeu tout en conservant ses lignes épurées et contemporaines. Le téléviseur peut même être installé au ras du mur pour une intégration maximale dans son espace de vie.

L’autre innovation de la nouvelle gamme de téléviseurs Lifestyle de LG, LG StanbyME, est le compagnon idéal des habitudes télévisuelles d’aujourd’hui. Le centre de divertissement unique en son genre est un écran de télévision privé sans fil avec une batterie intégrée attachée à un support mobile avec des roues dissimulées pour trois heures de plaisir visuel entre les charges. LG StanbyME peut être facilement déplacé d’une pièce à l’autre pour une liberté de visualisation ultime, son écran de 27 pouces est la taille idéale non seulement pour les films, les émissions de télévision et les vidéos en streaming, mais également pour les vidéoconférences avec la famille et les collègues et pour regarder des conférences en ligne.

