LG a publié une mise à jour qui ajoute l’application Apple TV à certains modèles de téléviseurs 2018

Les pays concernés ne sont pas établis mais la mise à jour ne semble pas contrainte à une région.

Au départ, la mise à jour Apple TV chez LG concernait les téléviseurs LG 2019 dans plus de 80 pays. Les propriétaires de téléviseurs LG peuvent accéder à l’application ‌‌Apple TV‌‌ à partir du lanceur d’applications LG Home, et avec ‌‌Apple TV‌‌+, les utilisateurs de LG peuvent également s’abonner aux chaînes Apple et accéder à leurs bibliothèques iTunes pour louer, acheter et regarder des émissions de télévision et des films.

Jusqu’à présent, les téléviseurs 2019 supportés incluaient tous les téléviseurs OLED, les téléviseurs NanoCell (SM9X et SM8X) et les téléviseurs UHD (UM7X et UM6X).

LG a également promis d’apporter la prise en charge d’AirPlay 2 et HomeKit aux téléviseurs intelligents 2018 d’ici octobre 2020, et les téléviseurs qui bénéficieront d’une prise en charge comprennent les modèles LED «SK» et «UK» et les modèles OLED «B8» à «Z8». La prise en charge de ‌AirPlay‌ 2 et ‌HomeKit‌ ne semble pas avoir été déployée pour le moment. Pour ceux qui ne le savent pas, AirPlay 2 permet de diffuser musique, vidéo, photo et écran de l’iPhone sans fil vers sa TV.

Avec la prise en charge de HomeKit, les utilisateurs peuvent facilement contrôler la puissance, le volume, la source et plus encore du téléviseur à l’aide de Siri ou de l’application Maison sur iPhone, iPad et Mac.