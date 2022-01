Washing machine and dryer in a luxury bathroom.

Lors du CES 2022, LG Electronics (LG) présente une façon plus intelligente et plus harmonieuse de faire la lessive avec son nouvel ensemble laveuse-sécheuse, la WashTower. Cette nouvelle solution pour la lessive est dotée de la technologie Direct Drive à intelligence artificielle (DD IAMC) améliorée, d’une technologie à la vapeur éprouvée et de diverses fonctions qui rendent le lavage et le séchage des vêtements plus pratiques que jamais.

Grâce à la technologie améliorée DD IA de LG, le nouvel ensemble laveuse-sécheuse offre des cycles personnalisés qui peuvent détecter la taille de la charge, le type de tissu et le degré de saleté d’un vêtement, ajouter automatiquement la bonne quantité de détergent et ajuster le style de lavage pour un nettoyage optimisé. * La nouvelle laveuse est dotée de la technologie à la vapeur de LG, une méthode éprouvée pour obtenir des vêtements propres et rafraîchis. Pour un plus grand confort d’utilisation, la fonction de jumelage intelligent Smart PairingMC de LG envoie des renseignements de la laveuse à la sécheuse en recommandant le cycle de séchage optimal. Plus besoin de jouer aux devinettes !

Le premier modèle de sécheuse de LG doté de la technologie DD IA propose un nouveau cycle IA qui permet de commander les mouvements de l’appareil de façon précise et sélectionne automatiquement les réglages appropriés pour garantir un entretien optimal des tissus et des temps de séchage plus rapides. La technologie IA de LG permet également à l’appareil d’apprendre les habitudes et les préférences de l’utilisateur en matière de lessive afin de proposer à tout coup des options de séchage sur mesure. Un capteur infrarouge mesure avec précision la température des vêtements pendant le cycle de séchage et effectue automatiquement des ajustements pour garantir un séchage uniforme. Et contrairement à d’autres ensembles laveuse-sécheuse, les deux appareils peuvent être commandés de manière pratique à partir du panneau de commande de la laveuse grâce à la fonction de jumelage par Bluetooth.

Grâce à sa conception compacte et ultra-pratique, la plus récente WashTower dotée de la pompe à chaleur à DOUBLE onduleur de LG constitue une solution de rechange simple aux ensembles de laveuse-sécheuse superposées. La laveuse à chargement frontal fait appel à la technologie DD IA pour nettoyer et rafraîchir les vêtements, tandis que la sécheuse tire parti de la pompe à chaleur à DOUBLE inverseur de LG pour réduire sa consommation d’énergie en séchant à basse température tout au long du cycle de séchage. Avec sa hauteur totale plus basse, la WashTower de LG permet de gagner de l’espace grâce à une conception sans conduit qui nécessite un dégagement moins large du mur arrière. La conception sans conduit évite également aux propriétaires d’avoir à accéder régulièrement aux conduits arrière et à les nettoyer.

Alliant rendement exceptionnel et style sophistiqué, les nouveaux appareils électroménagers de LG s’adaptent parfaitement à la plupart des espaces et des styles de décoration. La WashTower est dotée de portes en verre teinté noir, d’éléments décoratifs chromés et d’une finition en acier noir pour une excellente durabilité et une grande résistance aux rayures. La conception plane et harmonieuse confère un aspect encastré élégant à l’ensemble et offre une esthétique minimaliste et ultramoderne avec un panneau Centre ControlMC facile d’accès.

Reste à dire que les modèles des machines à laver disponibles en Tunisie disposent aussi de l’AI DD (technologie IA de LG).

(Vus 11 fois, 1 visites Aujourd'hui)