LG Electronics (LG) a annoncé les gagnants du hackathon de sa plateforme webOS TV, qui s’est déroulé lors du LG webOS Summit la semaine dernière. L’événement était axé sur les solutions basées sur l’IA et les services de jeux, et visait à trouver des idées pour améliorer la catégorie des jeux sur la Smart TV.

Des développeurs du monde entier ont posé leur candidature pour présenter leurs idées d’applications ou de services à utiliser sur les Smart TV LG basées sur webOS dans des millions de foyers, dans le but de diversifier et d’améliorer l’expérience de jeu sur les TV LG basées sur webOS.

Plus de 300 candidatures ont été soumises, provenant de plus de 50 pays. Les finalistes ont été invités à présenter leurs idées sur scène à un panel de dirigeants de LG et à plus de 300 entreprises leaders du marché. Les trois premiers lauréats ont eu l’occasion de s’engager avec l’équipe LG pour développer leurs idées et leurs ressources en vue d’une mise en œuvre commerciale sur webOS. Ils continueront à travailler avec l’équipe LG pour préparer des solutions de jeu adaptées aux familles pour les téléviseurs LG d’ici juin 2025.

Des prix en espèces ont été décernés aux trois premiers gagnants du hackathon, avec un grand prix de 100 000 USD pour la première place, 80 000 USD pour la deuxième place et 50 000 USD pour la troisième place.

Grand gagnant : La quête du tournesol par Couchplay

Un jeu d’aventure épique basé sur une histoire générée par l’IA, avec des graphismes époustouflants, un son immersif et une jouabilité adaptée à toute la famille.

Deuxième place : Signs of Magic de Lukas Klingsbo

Situé dans un monde magique, ce jeu suit la magicienne Elowen dans sa lutte contre des créatures envahissantes connues sous le nom d’Astromentals. Il intègre les capteurs de la télécommande LG Magic pour créer une expérience immersive qui donne vie à l’action.

Troisième place : Thormdeil – Into the Unknown de TV Games

Le premier jeu de rôle à un seul joueur développé exclusivement pour une plateforme Smart TV, avec un contenu saisonnier généré par l’IA. Les joueurs naviguent dans de sombres donjons, relèvent des défis de survie et découvrent des vérités cachées.