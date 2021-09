LG Electronics (LG) annonce LE lancement de Mission pour l’avenir, un défi mondial pour les startups pour identifier des technologies innovantes et des idées commerciales qui ouvrent la voie à l’avenir. Ce concours inaugural est organisé par le centre d’innovation de la société basé dans la Silicon Valley, LG NOVA, une équipe stratégique au sein de LG travaillant avec des startups et des communautés d’entrepreneurs pour créer de nouvelles entreprises et apporter davantage d’innovation de l’exterieur à LG.



Mission pour l’avenir est un programme de défi annuel de neuf mois , crée pour rechercher les meilleures idées , concepts et entreprises qui vont améliorer la qualité de vie dans un avenir plus vert, plus intelligent, plus sain et plus connecté. Les participants sélectionnés commenceront à travailler avec l’équipe LG NOVA sur leurs propositions commerciales dans un délai de trois à six mois, jusqu’au processus de sélection des finalistes qui débutera en Mars 2022.

Les finalistes du concours auront l’occasion de travailler avec l’équipe LG NOVA basée en Californie pour accélérer leur croissance et faire passer leur entreprise à l’étape suivante, en lançant potentiellement une nouvelle entreprise avec LG. La société entend réserver jusqu’à 20 millions USD pour soutenir les finalistes avec des investissements, des ressources, un financement pour le développement de concepts et l’accès à l’infrastructure mondiale et la chaine d’approvisionnement de LG pour créer des entreprises communes avec LG.

Tout au long du processus , les participants exceptionnels avec des idées commerciales uniques auront l’opportunité de s’engager avec LG et ses partenaires et d’avoir accès aux ressources de l’entreprise , au mentorat et à des programmes pilotes pour continuer à developper leur entreprise.

Le concours 2021-22 mettra en lumière les innovations pour des modes de vie technologiquement avancés pour le bien des personnes, des communautés et de la planète à travers cinq pistes de focalisation:

Santé connectée: des approches , un accès et des dispositifs inventifs pour offrir aux gens plus de contrôle sur leurs soins de santé n’importe quand et en tout lieu, améliorant ainsi la santé et le bien etre de notre population;

Mobilité énergétique: nouveaux services , solutions et idées commerciales qui vont aider à faire évoluer l’infrastructure de mobilité énergétique et catapulter l’utilisation de l’énergie électrique pour les véhicules et les transports;

modes de vie intelligents : Contenu, services, applications et technologie qui peuvent etre déployés dans l’espace domestique connecté , tirant potentiellement parti de la plateforme ThinQ™ de LG POUR Rationaliser et améliorer notre manière de vivre au quotidien;

le Metavers: Des innovations qui vont aider à construire le prochain monde digital et internet activé par les jeux, les technologies VR, AR et XR , la blockchain, les avatars numériques et plus encore; et

Innovation pour l’impact: une piste ouverte pour des innovations révolutionnaires ou adjacentes alignées sur la philosophie d’innovation de LG pour une vie meilleure qui CRéE UN IMPACT positif sur les personnes, les communautés et la planète ;.

Le défi “Mission pour l’avenir constitue le premier pas de LG NOVA vers l’innovation ouverte de LG, car il collabore avec des innovateurs et des startups du monde entier pour développer des idées et créer des entreprises ensemble,” a déclaré Dr. Sokwoo Rhee, vice president senior pour l’innovatin chez LG Electronics et directeur de LG NOVA. “DIT simplement, LG désire créer un impact sociétal positif et nous pensons que des perspectives diverses peuvent conduire à de meilleures innovations pour la communauté mondiale au sense large. Ceci signifie des technologies pour un mode de vie durable, des produits respectueux de l’environnement et une société inclusive en général. Nous allons innover pour sauver des vies, sauver la terre et créer une vie meilleure pour tous.”

Comment ça marche: examen et processus de sélection de Mission pour l’avenir

Les candidatures pour Mission pour l’avenir seront acceptées du 1er septembre au 25 OCTOBRE 2021, à missionforthefuture.lgnova.com, et les gagnants seront connus en Juin 2022. En fin de compte, jusqu’à 10 entreprises se verront décerner la disctinction finale et auront l’occasion de développer leur entreprise en collaboration avec LG.

Les évaluations des Startups pour les “ 50 premiers ” auront lieu entre le 25 Octobre et le 31 Décembre, au cours desquelles jusqu’à 50 entreprises auront accès a des ressources pour aider à développer une entreprise commune, y compris l’infrastructure commerciale essentielle, le réseautage avec des leaders technologiques mondiaux, et des opportunités de mentorat et de collaboration. Ce groupe sera aussi connecté au réseau LG de partenaires commerciaux, VCs, programmes pilotes et autres organisations influentes pour poursuivre des opportunités commerciales supplémentaires.

L’équipe LG NOVA continuera le processus d’engagement avec les “ 50 premières ” startups de Janvier à Mars 2022 avec l’intention d’annoncer les “20 Sélectionnés ” à la fin de Mars 2022. Ce groupe aura des opportunités d’accès à des investissements en capital, a l’infrastructure mondiale de LG et d’autres ressources commerciales en fonction de la stratégie et des besoins de croissance communs.

