LG Electronics va étendre considérablement la disponibilité des options de streaming de contenu pour les téléviseurs tiers fonctionnant avec sa plateforme propriétaire webOS.

Grâce à la mise à jour du micrologiciel qui est en cours de déploiement, les utilisateurs de téléviseurs webOS pourront profiter d’une expérience de visionnage enrichie avec un choix de services encore plus populaire.

Afin d’étendre l’accès à sa plateforme TV populaire à un plus grand nombre de consommateurs dans le monde et renforcer sa présence dans l’industrie de la télévision, LG a mis sa plateforme webOS avancée à la disposition d’autres marques de télévision à partir de cette année.

En tant que fabricant et développeur de systèmes d’exploitation, LG est désormais capable de concrétiser sa vision d’une expérience de visualisation de contenu plus simple et plus rationalisée pour un public plus large.

À partir du mois de septembre et jusqu’à la fin de l’année, la prise en charge de plusieurs services de contenu premium sera ajoutée, notamment Disney+, Vudu, Pandora, HBO Max et SLING TV. Disney+, qui est en train de devenir rapidement un des services préférés dans le monde, sera disponible sur les téléviseurs fonctionnants sous webOS sur tous les marchés où le service est actuellement proposé.

Disney+ regorge de contenus adaptés à la famille, allant des grands classiques aux longs métrages, émissions et documentaires originaux de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic.

Disney+ est le foyer exclusif des séries originales de Marvel Studios, acclamées par la critique et le public, notamment WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki et sa première série animée What If…

Parmi les autres programmes originaux remarquables diffusés sur Disney+ cette année, citons l’expérience de concert cinématographique Happier than Ever de Billie Eilish : A Love Letter to Los Angeles, Dug Days, une nouvelle série basée sur le film à succès de 2009 de Disney et Pixar, Up, et le prochain The Book of Boba Fett, une aventure palpitante de Star Wars dont la première aura lieu le 29 décembre.

Les clients de Vudu sur les téléviseurs équipés de webOS pourront profiter de plus de 10 000 longs métrages gratuits sans abonnement et ils pourront également louer ou acheter les derniers films et émissions de télévision.

L’accès rapide de Vudu aux nouveaux films permet au service de proposer de nombreux titres en 4K Ultra HD avec prise en charge des technologies d’amélioration de l’image et du son Dolby.

Et sur la plupart des téléviseurs fonctionnant sous webOS, la télécommande populaire Magic Remote de LG renforce la commodité et la maniabilité exceptionnelles de la plateforme de LG. Avec son interface de type point-and-click et ses commandes intuitives, la télécommande conviviale Magic Remote de LG offre également une reconnaissance vocale intégrée pour une utilisation encore plus pratique.

(Vus 15 fois, 3 visites Aujourd'hui)