LG Electronics (LG) annonce le déploiement mondial de ses téléviseurs 2021. La gamme élargie, qui comprend de nouveaux téléviseurs OLED, QNED Mini DEL et NanoCell, offre plus de choix que jamais aux consommateurs.

Les téléviseurs OLED 2021 de LG (séries Z1, G1, C1, B1 et A1) sont dotés de panneaux auto éclairés qui produisent une qualité d’image ultranette et ultraréaliste ainsi que des mouvements fluides et naturels. Tous les modèles de la série G1 sont dotés de la nouvelle technologie OLED evo, la prochaine étape dans l’évolution des téléviseurs OLED, qui offre une plus grande luminosité et produit des images époustouflantes avec une clarté incroyable, des détails précis et un réalisme à couper le souffle. La série C1, la gamme de téléviseurs OLED la plus populaire de LG, offre le plus grand nombre d’options de taille d’écran pour répondre aux divers besoins et espaces des utilisateurs, allant du modèle compact de 48 pouces jusqu’au grand écran de 83 pouces. Les séries B1 et A1 de LG offrent des options intéressantes aux consommateurs cherchant à se procurer un téléviseur OLED à un prix plus abordable.

Les téléviseurs QNED Mini DEL, un ajout captivant en 2021, font passer la qualité de l’image des téléviseurs ACL à un niveau supérieur. Offerts en résolution 8K (modèles QNED99 et QNED95) et 4K (modèles QNED90 et QNED85), ces modèles utilisent les technologies NanoCell et de points quantiques ainsi que le rétroéclairage à mini DEL.

Le téléviseur QNED Mini DEL de LG établit une nouvelle norme pour la catégorie des téléviseurs ACL, permettant aux utilisateurs de profiter d’une excellente qualité d’image HDR et d’une expérience de visionnement beaucoup plus immersive, grâce à la puissance combinée des nouvelles technologies NanoCell Plus et de points quantiques.

Parmi toutes les gammes de téléviseurs 2021 de LG, les nouveaux téléviseurs NanoCell offrent le plus grand nombre d’options avec une large sélection d’appareils 8K (modèles NANO99 et NANO95) et 4K (modèles NANO90, NANO85, NANO80, NANO77 et NANO75). Tous les modèles sont dotés de la technologie d’affichage NanoCell de LG, qui utilise des nanoparticules pour filtrer les couleurs ternes, ce qui donne des images réalistes qui immergent davantage l’utilisateur dans ses films, sports et émissions préférés.

Améliorant l’expérience de jeu de qualité supérieure pour laquelle les téléviseurs de LG sont connus, la nouvelle fonctionnalité Game Optimizer applique automatiquement les meilleurs paramètres d’image en fonction du type de jeu (p. ex. jeu de tir à la première personne, jeu de rôle, jeu de stratégie en temps réel). Pour leur part, les amateurs de sport trouveront plus facile que jamais de suivre leurs ligues et équipes préférées sur un téléviseur de LG grâce aux alertes sportives, alors que la technologie OLED Motion Pro affiche chaque moment exaltant et chaque moment clé avec une clarté incroyable

L’expérience utilisateur offerte par les nouveaux téléviseurs de LG est plus pratique que jamais grâce à webOS 6.0, la dernière version de la plateforme intuitive pour téléviseurs intelligents de l’entreprise. Remaniée et améliorée pour 2021, la nouvelle interface utilisateur de webOS offre un accès plus rapide aux applications ainsi qu’un processus plus simple de découverte de contenu grâce à des recommandations hautement personnalisées. De plus, une version repensée de la télécommande Magic offre des touches de raccourcis dédiées aux fournisseurs de contenu les plus populaires, ce qui permet aux utilisateurs d’accéder à leurs services préférés en appuyant simplement sur un bouton.

