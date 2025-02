LG dévoile le premier moniteur de jeu 5K2K pliable au monde, lauréat de trois prix au CES 2025

LG Electronics (LG) renforce son leadership en matière de moniteurs de jeu OLED haut de gamme avec la série LG UltraGear™ GX9, qui a été dévoilée au CES 2025.

La nouvelle gamme comprend le 45GX990A – lauréat de trois prix de l’innovation du CES 2025, dont le prestigieux « Best of Innovation » – et un moniteur de jeu intelligent tout-en-un alimenté par LG webOS. Ces récompenses soulignent l’engagement de LG à fournir des solutions de jeu avancées et de haute qualité. Avec la série GX9, LG continue de démontrer son leadership en matière de technologie de pointe et d’innovation dans le domaine des moniteurs de jeu.

Pour garantir une immersion maximale dans les jeux, tous les modèles de la série UltraGear GX9 sont dotés de panneaux d’affichage incurvés utilisant la technologie WOLED avancée de LG. Ces écrans offrent une grande luminosité, de vrais noirs, des couleurs éblouissantes et une courbure optimisée ; une combinaison qui donne vie aux jeux et entraîne les utilisateurs plus profondément dans l’action exaltante de leurs titres préférés. Certifiée pour ses faibles émissions de lumière bleue, la série GX9 offre une expérience plus confortable, réduisant la fatigue oculaire pendant les sessions de jeu prolongées. En outre, le revêtement Anti-Glare & Low Reflection (AGLR) de LG minimise les reflets et l’éblouissement de l’écran, ce qui permet aux joueurs de voir plus facilement tout ce qui se passe à l’écran, même dans des pièces plus lumineuses.

Les 45GX990A et 45GX950A sont des moniteurs de jeu 21:9 de 45 pouces dotés d’une résolution 5K2K ultra-élevée (5 120 x 2 160), une première pour les moniteurs OLED. Leur format 21:9 offre une expérience de jeu plus immersive que les écrans 16:9 standard, tout en assurant une meilleure compatibilité avec les contenus que les moniteurs 32:9. Avec une surface d’écran généreuse, ces moniteurs sont un excellent choix, non seulement pour les jeux, mais aussi pour d’autres utilisations.

Les deux produits sont dotés du Dual-Mode de deuxième génération de LG, qui permet de personnaliser les rapports d’aspect (21:9 ou 16:9) et les tailles d’image (39, 34 ou 27 pouces) en basculant d’une seule touche entre des combinaisons prédéfinies de résolution d’écran et de taux de rafraîchissement. Avec huit configurations, les utilisateurs peuvent personnaliser leurs configurations de jeu en fonction de leurs préférences ou s’adapter à différents genres de jeux, y compris les FPS, les RPG, les MOBA et les simulateurs de course.

Le premier moniteur de jeu 5K2K pliable au monde avec double mode

Le moniteur de jeu LG UltraGear OLED pliable (modèle 45GX990A) est le premier écran OLED pliable d’une résolution de 5K2K au monde. Le moniteur de 45 pouces peut passer en douceur d’une position complètement plate à une courbure de 900R en quelques secondes, offrant aux utilisateurs une flexibilité incroyable et plus de contrôle sur leur expérience de jeu. Sa fonction Dual-Mode améliorée permet aux utilisateurs de basculer sans effort entre les préréglages de résolution et de fréquence de rafraîchissement, et de personnaliser le rapport hauteur/largeur et la taille de l’image. Avec un temps de réponse ultra-rapide de 0,03 ms (GtG), le 45GX990A garantit un jeu fluide et une immersion accrue.

Le premier moniteur de jeu OLED de 45 pouces 5K2K au monde avec une courbure de 800R et DisplayPort 2.1

Le moniteur de jeu LG UltraGear OLED (modèle 45GX950A) est un autre modèle remarquable de la nouvelle gamme GX9. Avec son panneau de 45 pouces incurvé (800R), au format 21:9 et à la résolution 5K2K auto-éclairée, cet écran offre des images nettes et réalistes avec les couleurs étonnantes et le contraste exceptionnel qui font la réputation des produits OLED de LG. Son design à 4 côtés virtuellement sans frontières et ses cadres minces contribuent à renforcer le sentiment d’immersion des utilisateurs tout en ajoutant une esthétique élégante à n’importe quelle installation. Avec 125 pixels par pouce (PPI) et une disposition des sous-pixels RGWB, le moniteur améliore la lisibilité du texte dans les jeux et facilite les tâches de productivité, telles que l’édition de documents ou le contenu de sites Web.

Comme son frère pliable, le 45GX950A est doté de la fonctionnalité Dual-Mode avec huit configurations personnalisables et prend en charge DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 et USB-C avec une alimentation de 90 W. Cela garantit une compatibilité transparente avec les dernières cartes graphiques et des fonctionnalités telles que le taux de rafraîchissement variable (VRR) tout en permettant un changement de périphérique pratique.

Moniteur de jeu intelligent polyvalent pour un streaming fluide et un jeu immersif

Le tout nouveau LG UltraGear 39GX90SA est conçu pour offrir des expériences de jeu et de streaming de contenu exceptionnelles.

Alimenté par webOS, il fonctionne comme un hub de divertissement à domicile, permettant aux utilisateurs d’accéder à tous leurs services de streaming préférés sans PC ni décodeur. Son écran OLED incurvé (800R) de 39 pouces au format 21:9 produit des couleurs brillantes et nuancées et des noirs profonds et sombres, ce qui le rend parfait pour les jeux AAA et les films et séries HDR. Équipé de ports USB Type-C, il offre une connectivité pratique et intègre le support en L ergonomique et peu encombrant de LG pour une configuration de bureau sans encombrement.