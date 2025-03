LG dévoile les ordinateurs portables LG gram hybrides avec IA intégrée et services Cloud

LG Electronics (LG) a dévoilé sa gamme 2025 LG gram, les premiers ordinateurs portables de l’entreprise alimentés par l’Intelligence Artificielle (IA) sur l’appareil, au CES 2025 (7-10 janvier). La nouvelle gamme comprend des modèles innovants tels que gram Pro, gram Pro 2-in-1, gram et gram Book. S’appuyant sur la technologie gram AI de LG, ces ordinateurs portables offrent des capacités et des performances de pointe tout en préservant le design emblématique de la série, à la fois fin et léger.

Améliorer la productivité et la personnalisation avec LG gram AI

Les LG gram 2025 offrent une expérience utilisateur plus intelligente, plus sûre et hautement personnalisée grâce à l’innovation gram AI de LG. Avec gram chat On-Device, ces ordinateurs portables utilisent des algorithmes d’IA pour traiter et analyser les données localement sans nécessiter de connexion réseau. En même temps, ils offrent un accès pratique aux services d’IA basés sur le nuage via gram chat Cloud, alimenté par GPT-4. Cette intégration de l’IA sur l’appareil et dans le Cloud crée une solution d’IA hybride qui améliore la productivité en fournissant des informations personnalisées, une base de connaissances complète et une expérience intuitive en constante évolution qui s’adapte aux besoins des utilisateurs.

gram chat On-Device utilise un petit modèle linguistique dérivé du grand modèle linguistique EXAONE de LG AI Research. Cela permet un traitement local rapide et sécurisé pour fournir des réponses pertinentes et simplifier la gestion de l’appareil. Parmi les fonctionnalités notables, citons le voyage dans le temps, qui permet aux utilisateurs de revisiter rapidement et facilement des pages web, des documents, des vidéos et des fichiers audios. Par ailleurs, gram chat Cloud exploite de vastes ensembles de données basées sur le web pour fournir des réponses détaillées et complètes aux demandes des utilisateurs. De plus, gram chat Cloud s’intègre aux calendriers personnels et aux services de messagerie, ce qui permet aux utilisateurs de gérer leur emploi du temps et d’envoyer et de recevoir des courriels de manière plus efficace.

Des performances sans précédent grâce aux processeurs Intel de nouvelle génération

Les LG gram 2025 établissent une nouvelle référence dans l’histoire de la série, grâce aux processeurs Intel de nouvelle génération : les Intel Core Ultra H-Series (Arrow Lake) et Intel Core Ultra V-Series (Lunar Lake). Les processeurs de la série H sont conçus pour maximiser les performances des PC traditionnels, tandis que ceux de la série V sont optimisés pour les expériences PC pilotées par l’IA.

Les ordinateurs portables gram 2025 alimentés par Arrow Lake bénéficient d’une plus grande puissance de calcul et d’une amélioration du traitement graphique par rapport aux modèles 2024 gram. Ces ordinateurs portables impressionnants offrent des performances globales exceptionnelles qui donnent la priorité aux fonctionnalités de base des PC. Les modèles équipés de la technologie Lunar Lake sont dotés de la fonctionnalité PC « Copilot+ » de Microsoft, qui offre des fonctions stimulant la productivité et la créativité, telles que la traduction en temps réel des sous-titres vidéo et la génération d’images par l’IA.

Innovation et polyvalence pour tous les utilisateurs

Au premier rang de la gamme 2025 se trouve le LG gram Pro (modèle 17Z90TR), un ordinateur portable qui présente le meilleur de la performance et de la portabilité. À l’intérieur du facteur de forme élégant, mince et léger du gram Pro se trouvent un CPU Arrow Lake et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX™ 4050. Cette combinaison matérielle avancée permet au gram Pro de gérer sans effort une variété de tâches exigeantes, depuis les travaux de conception graphique et de rendu 3D gourmands en ressources jusqu’au montage vidéo et à l’exécution des derniers jeux AAA.

La gamme comprend également le nouveau LG gram Pro (modèle 16Z90TS). Premier PC Copilot+ de la série gram, le 16Z90TS ne mesure que 0,49 pouce d’épaisseur et ne pèse que 2,73 livres, ce qui lui confère une portabilité remarquable et en fait l’un des modèles les plus légers de la gamme LG gram Pro.

En outre, le très polyvalent LG gram Pro 2-en-1 (modèle 16T90TP) a été récompensé par le Prix de l’innovation CES 2025 pour son design et sa fonctionnalité exceptionnels. Offrant une flexibilité incroyable, l’appareil est livré avec un stylet rechargeable sans fil qui élargit et améliore l’expérience de l’utilisateur.

Pour renforcer sa présence sur le marché américain, LG lance le LG gram Book (modèle 15U50T), un modèle d’entrée de gamme offrant les principales caractéristiques et avantages de la série gram à un prix plus accessible. Le gram Book est doté d’un écran Full HD (1 920 x 1 080) de 15,6 pouces, d’options de stockage extensibles, d’une webcam HD 720p avec obturateur de confidentialité, et d’un design fin et léger pour l’emporter partout.

Tous les nouveaux ordinateurs portables gram prennent en charge gram Link 2.0, une version améliorée de la fonction gram Link introduite l’année dernière. gram Link 2.0 facilite la connectivité transparente des appareils entre les systèmes d’exploitation, ce qui permet aux utilisateurs de partager facilement des contenus et de transférer des fichiers avec une gamme variée de produits PC et mobiles, y compris les smartphones basés sur iOS et Android. Cette fonctionnalité permet également aux utilisateurs de gérer les appels téléphoniques entrants directement sur leurs ordinateurs portables gram, minimisant ainsi les interruptions de travail.