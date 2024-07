LG Electronics a joué un rôle important dans la première édition de BIGTECH, un événement majeur dédié aux technologies numériques et aux startups, qui s’est tenu du 26 au 29 juin 2024 au Parc des Expositions du Kram.

A cette occasion, LG a amélioré l’expérience de la communauté dans la zone de refroidissement en fournissant plusieurs produits pour créer une atmosphère parfaite pour les amateurs d’e-sport et de jeux. La présence de téléviseurs LG a offert une expérience visuelle exceptionnelle, ajoutant à l’excitation et à l’immersion de l’événement.

BIGTECH, le Salon International de l’Intelligence Artificielle, des Technologies et des Startups, a pour objectif de positionner la Tunisie comme un hub technologique en Afrique. L’événement a réuni divers acteurs du secteur numérique, y compris des experts et des structures d’appui, dans le but de stimuler l’innovation, d’accélérer le progrès technologique et de renforcer l’esprit de créativité.

Les projets gouvernementaux mentionnés comprennent des investissements dans l’infrastructure numérique, tels que l’extension du réseau de fibre optique, le lancement de services 5G et l’amélioration des réseaux sectoriels, tels que le Réseau national intégré de l’administration (RNIA).

En outre, la stratégie nationale pour le Cloud et l’attribution de labels pour ses services visent à créer un climat favorable à l’intelligence artificielle (IA), à l’internet des objets (IoT) et au big data.

La participation de LG Electronics à la première édition de BIGTECH a non seulement démontré l’engagement de la Tunisie à devenir un hub technologique en Afrique, mais a aussi mis en évidence les opportunités et les défis associés à l’adoption des technologies avancées, telles que l’IA.

Le chemin vers une transformation numérique complète nécessite des investissements substantiels et une collaboration continue entre le gouvernement, les entreprises et les investisseurs pour surmonter les obstacles et maximiser les avantages de cette révolution technologique.