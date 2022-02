Le leader des technologies de climatisation LG Electronics (LG) présente cette semaine, à l’occasion de l’exposition 2022 AHR Expo de Las Vegas, sa solide gamme de solutions HVAC commerciales, commerciales légères et résidentielles, y compris la technologie de pointe VRF (Variable Refrigerant Flow), les derniers systèmes de pompe à chaleur à haut rendement énergétique, les solutions de qualité de l’air intérieur et les produits flexibles d’automatisation et de connectivité des bâtiments.

L’un des points forts est la présentation officielle de l’Inverter Scroll Heat Pump Chiller (ISHPC) de LG. En apportant de l’innovation à la catégorie des refroidisseurs à air, l’ISHPC de LG utilise la technologie de l’onduleur pour fournir de l’eau chaude et de l’eau froide pour les applications de confort et de traitement, offrant des performances puissantes sans sacrifier le fonctionnement silencieux, la flexibilité ou l’efficacité énergétique. En associant les principaux attributs de conception de la technologie VRF à la production d’eau glacée, LG élève le niveau des refroidisseurs à air avec un ensemble robuste de caractéristiques de haute performance, offrant aux ingénieurs une solution flexible, rentable et correctement dimensionnée pour le chauffage et le refroidissement par pompe à chaleur à air.

» Après de nombreux mois, nous sommes ravis de nous joindre à l’industrie pour revenir à l’AHR Expo – à la fois virtuellement et en personne « , a déclaré Steve Scarbrough, vice-président principal, Technologies de climatisation, LG Electronics USA. « Nous sommes impatients de partager les dernières offres et innovations produits de LG en matière de qualité de l’air, d’électrification et de connectivité intelligente, alors que nous exposons notre gamme la plus innovante d’outils de pointe de l’industrie pour les applications commerciales et résidentielles, cette année et au-delà. »

Les participants au plus grand salon professionnel du monde pour les ingénieurs, entrepreneurs, distributeurs et autres professionnels du HVAS qui visiteront le stand LG #N7906 pourront interagir avec les dernières technologies de climatisation LG et les produits et contrôles primés.

En plus de la pompe à chaleur LG Inverter Scroll, les participants à l’AHR peuvent s’attendre à voir les solutions suivantes :

LG Split Compact DOAS (Dedicated Outdoor Air System- Système D’air Extérieur Dédié)

Finaliste du prix de l’innovation AHR 2022 dans la catégorie ventilation, le LG Split Compact DOAS est doté d’un serpentin principal et d’un serpentin de réchauffage des gaz chauds et déshumidifie, refroidit ou réchauffe entièrement l’air extérieur nécessaire à la ventilation d’un espace occupé, en particulier pour les applications de modernisation avec un espace limité au plafond, dans les tuyaux ou les conduits. Finaliste dans la catégorie qualité de l’air intérieur de la revue AHR 2022, le DOAS Split Compact est doté d’une section de récupération de chaleur installée en usine, de graphiques intégrés dans le contrôleur DOAS et d’un contrôleur à écran tactile AC Smart® en option.

Chauffe-eau à pompe à chaleur LG Inverter (LG Inverter Heat Pump Water Heater)

Le chauffe-eau à pompe à chaleur Inverter de LG (LG Inverter Heat Pump Water Heater) est une alternative écoénergétique aux chauffe-eaux à résistance électrique ou au gaz. Idéal pour les applications résidentielles, le chauffe-eau à pompe à chaleur Inverter de LG fournit de l’eau chaude avec une efficacité certifiée ENERGY STAR® de 3,75 UEF. Le chauffe-eau à pompe à chaleur Inverter est doté d’un compresseur LG Inverter, d’un fonctionnement silencieux à 42 dB(A) et d’une fonction Wi-Fi.

LG Multi F MAX avec LGRED° [36K, 42K et 48K unités].

Système de pompe à chaleur multizone doté d’une seule unité extérieure pouvant raccorder jusqu’à huit unités intérieures, le LG Multi F MAX avec la technologie de chauffage LGRED° assure un chauffage continu jusqu’à -25°C et 100 % de la capacité nominale à -15°C. Idéal pour les applications résidentielles et commerciales légères, Multi F Max avec LGRED° est conçu pour permettre aux unités intérieures individuelles d’être placées dans des pièces respectives, améliorant ainsi le confort de l’espace .

LG MultiSITE™ VM3

Le MultiSITE™ VM3 offre un contrôle central de la technologie VRF innovante de LG et des systèmes de bâtiment non VRF. Alimenté par le Niagara Framework®1, le leader du secteur, le VM3 offre une interface utilisateur graphique HTML5 basée sur le Web qui peut facilement être personnalisée pour répondre aux exigences du bâtiment ou du client. Le MultiSITE VM3 est évolutif et prêt pour l’IoT.

LG ThinQ® App

L’application LG ThinQ permet de contrôler à distance les équipements HVAC LG, ainsi que d’autres appareils domestiques LG. Les fonctionnalités de ThinQ comprennent des commandes à activation vocale, la possibilité d’autoriser l’accès à distance pour les techniciens et de programmer les conditions de confort sur la base d’une pièce individuelle.

