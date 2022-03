LG Electronics (LG) a conclu un partenariat mondial avec la société américaine Blackdove pour offrir des expériences artistiques numériques fluides sur les écrans d’affichage numérique de pointe de LG.Intégrant le logiciel et les œuvres d’art de la galerie d’art numérique Blackdove et la plateforme NFT (Non-FungibleToken/ jeton non fongible), la solution d’affichage personnalisable et de haute qualité de LG offrira un moyen pratique de présenter l’art numérique, qui est devenu le support dominant du marché mondial de l’art.

Les écrans numériques éclatants de LG sont le support idéal pour les installations artistiques et le complément parfait des halls d’entrée des entreprises, des galeries, des résidences de luxe et d’innombrables autres lieux publics.Les panneaux LED de LG offrent une flexibilité exceptionnelle grâce à des conceptions modulaires, évolutives et simples à installer, ainsi qu’une qualité d’image supérieure avec des résolutions allant de Full HD (1 920 x 1 080) à 8K (7 680 x 4 320).

Disponible sur les marchés mondiaux à partir de ce trimestre, le logiciel de curation Blackdove peut être associé aux produits d’affichage LED LG, notamment LG MAGNIT, LG LED Bloc, LED All-in-One et l’affichage LED à pitch fin, pour offrir la vaste bibliothèque d’œuvres d’art numériques de la galerie.Sélectionnée par l’équipe curatoriale de Blackdove, la sélection d’œuvres d’artistes contemporains tels que Jonathan McCabe, Kenneth Wayne, Meghan Cheng, Franck Lefebvre et Jamie Scott englobe un large éventail de sujets et de styles pour les amateurs d’art numérique, qu’ils soient novices ou expérimentés.

« LG est ravi de s’associer à Blackdove, car ce partenariat nous permet d’offrir à nos clients du secteur de l’affichage LED un avantage unique à LG « , déclare Paik Ki-mun, vice-président senior et directeur de l’unité commerciale Information Display de LG Business Solutions Company. »La possibilité de transformer les panneaux LED LG en toiles numériques dans des espaces tels que les résidences de luxe, les halls d’entrée d’entreprises, les hôpitaux et les commerces de détail est quelque chose qui, selon nous, suscitera une réaction très positive de la part du public. » « Nous sommes ravis d’avoir été sélectionnés par un partenaire aussi extraordinaire que LG », déclare Marc Billings, PDG de Blackdove. »L’art numérique est la première forme d’art de l’histoire qui peut être expérimentée nativement par le monde entier en un instant, ce qui lui confère un attrait universel. Cela rend possible une augmentation exponentielle à la fois de la quantité et de la diversité de l’art, ainsi qu’une voie vers un accès universel à la jouissance et à la propriété de l’art à un prix abordable. »

(Vus 26 fois, 1 visites Aujourd'hui)