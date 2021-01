A CES® 2021 (salon américain de l’électronique), le président de LG Electronics et le directeur technique Dr. I.P. Park et le PDG de Element AI Jean-François Gagné vont dévoiler l’échange AIX : le futur de l’IA (intelligence artificielle) et l’expérience humaine, un rapport numérique à multiples facettes qui inclut des entretiens approfondis avec des experts de premier plan en IA, défense du consommateur , design et business.

L’échange AIX tire partie des niveaux du cadre de l’expérience d’intelligence artificielle (AIX) lancée au CES en 2020 et propose une définition commune pour des progrès en matière d’intelligence artificielle grand public, tout en maintenant l’objectif d’une conception centrée sur l’humain.

Le rapport multimédia explore la conception AIX à travers six thèmes principaux intitulés Perception du public, Ethique, Transparence, Expérience utilisateur, Contexte et relations, chacun avec de nombreux sous-thèmes reliés, tels que l’importance de l’interface utilisateur pour renforcer la transparence et comment un objectif clair pour les produits IA peut soutenir l’adoption par l’utilisateur final. Pour s’assurer que cela soit attrayant pour toutes les parties prenantes, il y a également une section compréhension IA qui aide le public à suivre les aspects techniques du débat.

Le rapport arrive à un moment important pour une technologie qui trouve sa place de plus en plus dans nos maisons, nos voitures et nos poches. Mc Kinsey estime que les techniques de l’IA ont le potentiel de créer entre 3.5 trillions USD et 5.8 trillions1 USD en valeur annuelle alors que PwC estime que 30 pour cent d’emplois sont à risque potentiel d’automatisation d’ici les années 2030.2

Les Interviews et captures par Zoom ont été réalisées entre Septembre et Novembre 2020 et contenaient des discussions avec:

Yoshua Bengio, directeur scientifique de Mila et récent gagnant du prix Turing

Rodney Brooks, entrepreneur en robotique qui a fondé iRobot Corp., inventeur de l’aspirateur robot Roomba

Christina J. Colclough, décideur politique à l’échelle mondiale qui se concentre sur les droits des travailleurs et l’impact de la technologie

David Foster, directeur de Lyft Transit, vélos et Scooters

Yuko Harayama, qui aide à développer la feuille de route 5.0 de la société Japonaise en tant que member executive du conseil Japonais pour la science, la technologie et l’innovation

Charles Lee Isbell Jr., Doyen de l’informatique à Georgia Tech

Helena Leurent, Directeur Général du groupe mondial des droits des consommateurs, Consumers International

Bo Peng, directeur de portefeuille à la célèbre agence de design IDEO

Jeff Poggi, Co-PDG de McIntosh Group

Sri Shivananda, DIRECTEUR FINANCIER et technique à PayPal

Max Welling, directeur des Technologies à Qualcomm aux PAYS-BAS et à la chaire de recherche en apprentissage automatique à l’université d’Amsterdam

Alex Zafiroglu, Directeur adjoint à l’institut 3A (3Ai, université d’Australie )

Les interviews peuvent être vues ou écoutées à travers la chaîne YouTube d’échange AIX ou à travers le rapoort lui-même, qui inclut également des références aux derniers développements dans l’industrie, un contenu convivial à partager tel qu’un document infographique sur l’histoire de L’IA ET même un rapport de recherche conversationnel produit by l’IA qui utilise un traitement du langage naturel et un apprentissage profond pour observer les différentes manières avec lesquelles les groupes des parties prenantes parlent de l’IA.

