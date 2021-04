LG Electronics (LG) a dévoilé sa première laverie automatique intelligente en dehors de son marché test dans son pays d’origine, signalant l’orientation future de l’expérience de la laverie. Le Laundry Lounge de LG est une buanderie publique numérique sans contact située à Manille, aux Philippines , conçue pour offrir une expérience de blanchisserie haut de gamme et pratique pour les propriétaires et les clients à la fois.

Avec seulement 30 pour cent de ménages aux Philippines possédant des machines à laver et encore moins possédant des sécheuses, les laveries automatiques commerciales sont très populaires. Et même pour ces 30 pour cent, les machines ont tendance à être petites, ce qui veut dire exécuter plusieurs charges pour les grandes familles. En conséquence, les laveries automatiques commerciales sont tout à fait populaires aux Philippines et considérées comme une bonne affaire pour investir, avec pas moins de 1,500 nouvelles laveries automatiques ouvrant chaque année.

Mais la pandémie a fait de la visite aux laveries une expérience stressante pour beaucoup de gens.

Avec la Laundry Lounge de LG, les propriétaires peuvent surveiller leur entreprise à distance tandis que les clients peuvent vérifier la disponibilité des laveuses/sécheuses et garder un œil sur la progression du lavage de leurs vêtements depuis n’importe quel endroit. Et comme LG est un leader mondial en matière de solutions de blanchisserie, les utilisateurs de Laundry Lounge peuvent être confiants que leurs vêtements reçoivent le meilleur traitement possible dans un lave-linge ou un sèche-linge LG.

L’application Laundry Lounge rend toute l’expérience de laverie automatique plus saine et plus facile. Disponible pour les appareils Android , l’application de LG permet aux clients de payer sans contact , réserver un lave-linge ou un sèche-linge à l’avance et surveiller la progression de leur lessive depuis chez eux ou la voiture , donc il n’y a nul besoin de faire la queue. Les propriétaires de Laundry Lounge peuvent aussi être une partie de la solution plutôt que du problème en gérant leur entreprise à distance. Les revenus, les pannes de machines à laver et n’importe quel autre problème sont communiqués à travers l’application, donc il n’est pas nécessaire d’être sur place tout le temps.

Les modèles de lave-linge et sèche-linge commerciaux de LG utilisent de nombreuses fonctionnalités innovantes pour offrir un soin propre de doux aux vêtements. Chaque lave-linge intègre une technologie d’hygiène efficace qui nettoie le tambour avant, pendant et après chaque cycle de lavage et le sèche-linge commercial de LG utilise de l’air à haute température pour désinfecter les vêtements des germes et des bactéries. Pour une hygiène maximale, le Laundry Lounge comprend des unités de gestion de garde-robe LG Styler que les clients peuvent utiliser pour nettoyer à la vapeur des vêtements comme les manteaux, les costumes et les foulards qui ne peuvent pas être laves à l’eau.

“l’ouverture du premier salon de blanchisserie numérique de LG hors de son marché test prouve l’engagement de LG de fournir aux opérateurs et aux clients un moyen plus intelligent et plus sûr pour transformer la blanchisserie en une grande entreprise,” a déclaré Don Kwack, vice-président senior et directeur de marketing et ventes à l’étranger de la société LG Electronics Home Appliance and Air Solution. “LG Laundry Lounge introduit des fonctionnalités à la fois intelligentes et pratiques à l’environnement de la laverie, des tendances que les consommateurs urbains apprécieront réellement, pensons-nous.”

