LG Electronics (LG) propose une meilleure expérience de cuisine à la maison grâce à sa nouvelle cuisinière InstaView ThinQMC dotée de la technologie de friture à air chaud.

Grâce à la nouvelle fonctionnalité de friture à air chaud de la cuisinière InstaView ThinQ 2020 de LG, les utilisateurs peuvent cuisiner de délicieux repas sans culpabilité directement dans leur four.

Le four d’une capacité de 6,3 pieds cubes élimine la nécessité de faire appel à de petits appareils de friture à air chaud qui encombrent la cuisine et aide à cuisiner des plats plus sains en utilisant beaucoup moins d’huile que pour préparer les plats frits de façon classique.

La technologie à convection véritable de LG fait circuler l’air chaud à grande vitesse pour cuire uniformément les aliments et les rendre croustillants à l’extérieur et juteux à l’intérieur. Et comme aucun préchauffage n’est requis, les plats peuvent être servis plus rapidement qu’avec un four classique.

Grâce à la technologie InstaView, il suffit de cogner deux fois sur le panneau de verre du four pour allumer la lampe à l’intérieur du four et ainsi jeter un coup d’oeil en toute facilité aux plats qui s’y trouvent.

Nul besoin d’ouvrir la porte du four, ce qui ralentit le processus de cuisson, ni de chercher le bouton de l’éclairage. Qui plus est, les technologies EasyCleanMC et Self CleanMC aident à préserver la propreté du four pour garantir un rendement optimal à chaque utilisation.

La cuisinière avancée se jumelle à l’application ThinQ de LG pour que les utilisateurs puissent cuisiner comme des professionnels à la maison en ayant accès à des centaines de milliers de recettes des partenaires de cuisine intelligente de LG.

La transmission d’instructions de cuisson étape par étape du téléphone intelligent au four permet de régler automatiquement le mode et la température de cuisson pour obtenir des plats cuits à la perfection à tout coup

En connectant la cuisinière InstaView ThinQ de LG à l’Assistant Google et à Alexa d’Amazon, vous pouvez commander et surveiller la cuisinière, peu importe où vous vous trouvez dans votre maison.