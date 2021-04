LG continue d’étendre son activité de divertissement à domicile avec la gamme de barres de son 2021. Cette année, LG parie sur le support Dolby Atmos, DTS: X, AirPlay 2 et Siri.

LG affirme que la gamme de barres de son 2021 offre « un son de haute qualité, une connectivité facile, des fonctionnalités intelligentes et une esthétique élégante avec un look moderne conçu pour compléter les téléviseurs de LG ».

La gamme 2021 comprend cinq modèles : SPD7Y, SPY7, SP8YA, SP9YA et SP11RA. Selon LG, toute la gamme de barres de son 2021 prend en charge Dolby Atmos et DTS: X pour un son tridimensionnel dynamique. Avec la compatibilité Dolby Vision via 4K pass-through, les nouveaux modèles « garantissent le niveau de qualité d’image et de son nécessaire pour une visualisation à domicile véritablement cinématographique. »

Les modèles de table d’harmonie SP11RA, SP9YA et SPUYA sont compatibles avec Siri, Google Assistant et Amazon Alexa. Grâce à la prise en charge d’Apple AirPlay 2, les clients peuvent diffuser, contrôler et partager leur musique préférée et d’autres contenus directement depuis leur iPhone, iPad ou Mac.

La gamme de barres de son LG 2021 prend en charge HDMI eARC, permettant un débit binaire plus élevé, un contenu haute résolution et un son Dolby Atmos non compressé avec un seul câble.

LG dit que pour réduire encore plus l’impact environnemental et les déchets, la société a adopté un emballage plus convivial pour toute sa gamme de barres de son en utilisant principalement de la pâte moulée recyclée et « beaucoup moins » de mousse EPS et de plastique.

Bien que les prix n’aient pas encore été annoncés, la gamme de barres de son LG 2021 commencera à être déployée ce mois-ci en Europe et en Amérique du Nord, avec des modèles supplémentaires à venir plus tard cette année. Il est possible de trouver la gamme de barres de son 2020 avec une réduction.

