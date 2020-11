Emblème de la crise sanitaire, le masque est quasiment devenu une norme partout dans le monde. Les entreprises auraient donc tort de ne pas en profiter pour investir dans ce produit d’avenir.

C’est dans ce contexte que la multinationale sud-coréenne spécialisée dans les hautes technologies LG vient de lancer à l’échelle mondiale son nouveau purificateur d’air portable, le PuriCare, qui prend une forme désormais très familière, celle d’un masque facial.

LG vend déjà des PuriCare, mais il s’agit de purificateurs d’air domestiques, qui sont beaucoup plus grands. Sous forme de masque, le PuriCare a une double fonction de ventilation et de blocage. Plus précisément, le masque s’appuie sur deux filtres « HEPA H13 », déjà présents sur le PuriCare à taille domestique.

D’après LG, ces filtres peuvent bloquer 99,95 % des virus et bactéries en suspension dans l’air pour qu’ils n’atteignent ni la bouche, ni le nez (la firme ne donne toutefois pas d’éléments spécifiques sur le Covid-19).

Les ventilateurs « Dual », quant à eux, permettent à l’utilisateur de respirer correctement. Cerise sur le gâteau, le masque est doté d’un capteur « respiratoire » qui détermine le profil de respiration du porteur, afin d’ajuster la vitesse des ventilateurs sur l’un des trois réglages disponibles.

Le masque dispose, bien sûr, d’une batterie rechargeable (820 mAh) et il peut être démonté pour être nettoyé. D’une certaine manière, PuriCare est un peu le masque ultime et l’accessoire rêvé pour tout hypocondriaque qui se respecte.

Pour le moment, le masque est vendu dans des régions-clés d’Asie et du Moyen-Orient.