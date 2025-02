LG lance un service de streaming audio gratuit avec un accès facile : LG Radio+

LG Electronics vient de lancer un service de streaming de radio et de podcasts pour ses smart TV, LG Radio+. Contrairement à d’autres grandes entreprises de technologie grand public qui ont lancé leurs propres services de musique avant de les abandonner pour des partenariats avec des plateformes existantes, LG adopte une approche différente.

Ce service de streaming audio gratuit est une collaboration avec la plateforme Radioline, qui mettra à disposition des utilisateurs de LG Radio+ des stations de radio en direct et des podcasts. « Ce nouveau service permet aux utilisateurs d’accéder facilement à une sélection diversifiée de podcasts et de programmes radio », déclare LG.

“Pour une expérience utilisateur simplifiée, LG Radio+ fonctionnera avec l’application LG ThinQ, offrant aux utilisateurs un moyen pratique d’accéder et de profiter de leur contenu audio préféré, peu importe où ils se trouvent dans la pièce”, ajoute l’entreprise.

L’accessibilité via l’application LG ThinQ permettra également un « streaming audio agréable sur les appareils audio LG avec un minimum d’effort ». Plus tard cette année, LG Radio+ sera également disponible via le bouton « My » sur les enceintes xboom.

Une offre initialement disponible aux États-Unis et en Corée

Les utilisateurs de smart TV LG aux États-Unis et en Corée peuvent désormais explorer une gamme de stations en direct et de podcasts. Cela inclut des stations locales populaires en Corée ; et NPR, CNN Radio, Fox Radio, ou The Joe Rogan Experience aux États-Unis.

Les propriétaires de smart TV LG aux États-Unis et en Corée peuvent accéder à l’application LG Radio+ depuis le Content Store et les applications. Ils peuvent également y accéder via la fonction de recherche vocale de leur télécommande LG Magic.