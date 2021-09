LG Electronics a annoncé sa toute première série d’écrans Direct View LED (DVLED) conçue spécifiquement pour les installations résidentielles haut de gamme, la LG DVLED Extreme Home Cinéma.

Cette série de téléviseurs gigantesques se compose d’écrans qui commencent à 81 pouces et peuvent être personnalisés, apportant une expérience plus immersive. Ils seront vendus avec des définitions 2K, 4K et 8K.

Plutôt que d’utiliser une couche LCD pour créer des pixels et de l’éclairer avec des LED distinctes, certains des écrans Dvled utilisent simplement des microLEd.

Selon CNET, la société sud-coréenne lancera des téléviseurs DVLED avec des pixels de 1,2 mm et 1,5 mm, mais ceux-ci sont trop grands pour être qualifiés de microLED. Seule une poignée des modèles utilisent la technologie MicroLED, dont les pixels mesurent 0,9 mm et produisent une image plus lumineuse.

Le modèle haut de gamme DVLED contient par exemple 33 millions de diodes LED dans un cadre de 7,19 mètres sur 4,05 mètres et pèse 1008 kg, soit un peu plus d’une tonne.

Concernant la durée de vie, celle-ci serait impressionnante. LG annonce que « la technologie LG DVLED Extreme Home Cinéma Display est conçue pour durer 100 000 heures avant d’atteindre la moitié de sa vie, ce qui signifie qu’elle pourrait fournir des images époustouflantes pendant plus de 10 ans ».

