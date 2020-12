LG a annoncé la mise sur le marché Tunisien de son tout dernier produit, le lave-linge Vivace.

Propulsée par le nouvel entraînement direct de l’Intelligence artificielle (AI DD) de la société avec apprentissage approfondi, LG Vivace fournit des soins minutieux mais doux, déterminant les caractéristiques et le volume de chaque charge pour minimiser les dommages au tissu. En d’autres termes, la machine à laver Vivace reconnaîtra d’elle-même le type de tissu, son poids et choisira le mode de lavage le plus adéquat pour préserver le vêtement. Cela garantit des résultats exceptionnels à chaque fois et réduit la survenue de dommages aux tissus de 18%, prolongeant ainsi la durée de vie des vêtements préférés des consommateurs.

Grâce à ses jets d’eau, cette machine à laver pulvérise les détergents à lessive dans quatre directions différentes pour obtenir des vêtements nettoyés tout en douceur. Le système TurboWash 360 amélioré permet de terminer les cycles en moins de temps. Ce lavage rapide dure 39 minutes seulement. Le système Steam Plus complète cette solution de blanchisserie, neutralisant 99,9% des allergènes grâce à un cycle de stérilisation spéciale. Avec un lavage à vapeur, il offre un service de défroissage, supprimant 30% des plis gênants via Wrinkle Care.3. Ce n’est pas tout, le nouveau chargeur frontal illustre également l’engagement de LG à créer des fonctionnalités pratiques et conviviales.

Améliorant la commodité, l’application SmartThinQ ™ permet aux utilisateurs de contrôler et de surveiller à distance le lave-linge depuis le smartphone. Les utilisateurs pourront lancer, stopper et différer le lavage depuis leur bureau, voiture ou n’importe quel endroit via leur smartphone.

Durable et fiable, la nouvelle laveuse, commercialisée chez les revendeurs électroménager, est livrée avec une garantie de 10 ans pour le moteur et de 3 ans pour la machine.

