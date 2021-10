LG Electronics (LG) continue de repousser les limites de la productivité, du confort de l’utilisateur et de la flexibilité de l’espace de travail dans l’ère moderne avec sa toute nouvelle série de moniteurs LG Ergo.

Parfaits pour la maison, le bureau et tout ce qui se trouve entre les deux, le LG Ergo Dual (modèle 27QP88D) et le LG Ergo Single (modèle 32QP880) sont dotés d’une capacité de réglage maximale, d’une installation facile et d’une qualité d’image IPS exceptionnelle avec une résolution QHD (2560 x 1440).

Dévoilée pour la première fois il y a un an, la série LG Ergo est conçue pour offrir une expérience d’affichage supérieure avec un plus grand confort ergonomique. Les modèles de deuxième génération offrent aux consommateurs encore plus de valeur et de polyvalence grâce à un réglage amélioré de la hauteur et du pivotement, ce qui rend le partage de l’écran avec d’autres personnes et le travail en position debout plus facile que jamais.

Les deux nouveaux modèles continuent à offrir la même capacité de se placer près ou loin de l’utilisateur sans avoir à ajuster le point de montage. De plus, l’Ergo Dual offre une plage de réglage en hauteur de 150 millimètres, tandis que l’Ergo Single se déplace sur 130 millimètres, les deux étant capables de pivoter sur 335 degrés.

Grâce à une plus grande amplitude de mouvement, ces moniteurs peuvent mieux répondre aux préférences individuelles de chaque utilisateur. Grâce à ses deux écrans de 27 pouces, le LG Ergo Dual peut être configuré de diverses manières: côte à côte en orientation paysage, un écran en portrait et l’autre en paysage, les deux empilés verticalement ou même orientés dans des directions opposées.

L’écran de 32 pouces proposé dans le LG Ergo Single est idéal pour les utilisateurs qui préfèrent un espace de travail large et homogène.

Les deux modèles, simple et double, sont désormais plus faciles à installer grâce à des bras articulés qui se fixent solidement, sans vis, aux bureaux et aux plateaux de table d’une épaisseur maximale de 75 millimètres.

Nécessitant très peu d’espace sur le bureau pour un espace de travail propre et dégagé, la pince C-Clamp de LG, dont le brevet est en instance, utilise un œillet mince et robuste permettant aux utilisateurs de fixer facilement le support sur le bord d’un bureau ou d’un trou de câble pour travailler (ou jouer) en un rien de temps.

De plus, les deux moniteurs Ergo de LG peuvent recharger un ordinateur portable via la solution USB-C One Cable, tandis que l’Ergo Dual permet également de relier les écrans en guirlande via DisplayPort*.

« Les modèles 2021 de LG Ergo sont des solutions de station de travail avancées conçues pour offrir une flexibilité ultime avec toutes les capacités d’affichage que les utilisateurs avancés d’aujourd’hui exigent », a déclaré Jang Ik-hwan, vice-président senior et responsable de l’unité commerciale IT de LG Electronics Business Solutions Company.

« L’Ergo Dual et l’Ergo Single offrent tous les deux un confort d’utilisation de haut niveau, une qualité d’image IPS de premier ordre et un éventail de fonctions utiles que les consommateurs attendent des moniteurs LG haut de gamme. »

La nouvelle série LG Ergo sera déployée sur les principaux marchés mondiaux à partir de ce mois-ci.

* Non compatible avec les appareils Apple M1.

Images disponibles sur www.lgnewsroom.com/2021/10/second-gen-lg-ergo-monitors-designed-for-customized-workstations-maximum-comfort

(Vus 35 fois, 2 visites Aujourd'hui)