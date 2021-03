Dotés de la technologie d’affichage Nano IPS avec un temps de réponse de 1 ms de gris à gris, les nouveaux moniteurs de jeu UltraGear de LG (modèles 27GP950, 32GP850 et 34GP950G) offrent une expérience de jeu exceptionnelle. Les trois modèles 2021 rendent les jeux de tout genre plus immersifs grâce à la vitesse et à la qualité d’image encensée de la marque, aux résolutions d’écran élevées et à une vaste gamme de couleurs (98 % du spectre DCI-P3).

Le moniteur 4K UHD UltraGear de 27 po (modèle 27GP950) permet un jeu rapide et fluide avec un taux de rafraîchissement rapide de 144 Hz et un surcadençage à 160 Hz. Il prend également en charge le taux de rafraîchissement variable (TRV) HDMI 2.1 pour afficher des images fluides et permet aux utilisateurs de profiter de jeux en 4K exaltants à une fréquence allant jusqu’à 120 Hz sur les ordinateurs et la plus récente génération de consoles. La calibration du matériel de LG, qui permet à l’écran Nano IPS de reproduire des couleurs exceptionnellement précises et incroyablement éclatantes, s’ajoute à l’extraordinaire rendement du moniteur 27GP950.

Le moniteur 32GP850 de LG est un digne successeur du modèle 27GL850 de l’année dernière, qui a été acclamé par la critique. Le moniteur Nano IPS Quad haute définition (QHD) de 31,5 po offre une expérience de jeu supérieure grâce à un panneau à cristaux liquides à ultra-haute vitesse de 165 Hz et à un surcadençage à 180 Hz. Compatible avec la technologie NVIDIA G-SYNCMD, ce moniteur UltraGear permet aux joueurs de s’immerger plus profondément dans leurs jeux préférés en produisant des images riches et vives sans effets de déchirure ni de sautillement de l’image.

Lauréat du prix de l’innovation 2021 du CES, le moniteur 34GP950G de LG donne une qualité cinématographique aux jeux grâce à son écran UltraWide Nano IPS QHD de 34 po, à son format d’image de 21:9 et à son taux de rafraîchissement de 144 Hz (avec un surcadençage à 180 Hz). Ce moniteur est doté de la technologie NVIDIA G-SYNCMD ULTIMATE, le degré de performance le plus élevé de G-SYNC officiellement certifié par NVIDIA, pour produire la meilleure qualité d’image avec une réduction des effets de déchirement et de sautillement de l’image et offrir une expérience de jeu plus immersive.

Les modèles 27GP950 et 34GP950G ont également reçu la certification VESA DisplayHDR 600, tandis que le moniteur 32GP850 prend en charge le format HDR10 pour afficher des jeux dynamiques dans toute leur splendeur. Chaque modèle est doté d’un écran au fini mat pour réduire les reflets et d’un attrayant boîtier arrière à la conception circulaire qui accentue l’aspect distinctif et futuriste des moniteurs UltraGear de LG.

