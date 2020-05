Avec la fête des mères qui approche à grands pas, il est temps d’être créatif et de commencer à penser à des idées de cadeau et des activités amusantes pour montrer à maman combien on l’aime et on l’apprécie.

Une excellente option et peut être une option à laquelle on ne pense pas assez souvent, ce sont les appareils ménagers intelligents ou bien des appareils bien équipés comme cadeau idéal pour la fête des mères, fournissant un moyen unique de montrer combien vous tenez à elle et en même temps pour lui rendre la vie plus facile.

Un cadeau attentionné et pratique à la fois

Les cadeaux, quoique pas tous, peuvent être un bon moyen d’exprimer votre sincère gratitude à maman. Quelque chose qu’elle peut à la fois apprécier et qui peut lui être utile en pratique sera toujours bien reçu.

Une autre option serait un haut-parleur intelligent tel que le LG XBOOM AI ThinQ, qui non seulement fournit une expérience sonore haut de gamme (excellente pour les playlists et podcasts Spotify) mais permet aussi un contrôle et une surveillance faciles de tous les autres appareils de la maison, y compris le téléviseur, le réfrigérateur, le lave-linge, le climatiseur et le thermostat. En mesure de comprendre les commandes et requêtes verbales, le haut-parleur fait que maman, sans effort aucun, peut choisir et écouter ses chansons favorites chercher des réponses à pratiquement toute question et faire ses tâches quotidiennes à partir d’un seul endroit.

Une après-midi parfaite pour elle même

Tout un chacun a besoin d’être seul et ceci inclut maman ! Offrez-lui une après-midi paisible pour s’adonner à ses loisirs que ce soit pour pratiquer du yoga ou voir un film.

Les téléviseurs intelligents tels que le dernier al_infused models de LG peut rapidement trouver une sélection de vidéos de cours de yoga en ligne pour que maman puisse choisir et suivre, ou recommander des films sur la base de ses genres et acteurs favoris. Les téléviseurs LG peuvent améliorer davantage l’expérience visuelle à travers la détection de niveaux de lumière d’ambiance et l’ajustement automatique de la luminosité pour les meilleurs couleurs et contraste à tout moment de la journée ou de la nuit.

Faites-lui plaisir avec un bon diner à la maison

Tu veux faire une surprise à ta maman avec un diner parfait fait maison mais tu crains que tes talents culinaires ne soient pas à la hauteur ?

Les fours intelligents de LG avec la technologie ThinQ peuvent vous aider, grâce à plusieurs fonctionnalités intelligentes et compatibilité avec une série d’applications de recettes smart recipe apps , y compris Innit et SideChef. Une fois que vous avez trouvé un plat adapté et délicieux, l’application vous fournit des instructions faciles à suivre tandis que le four se préchauffe à la température adéquate.

Tandis que les aliments cuisent, vous pouvez suivre leur progrès à travers le smartphone et en même temps mettre la table dans une humeur agréable en demandant au haut-parleur de tamiser la lumière et de jouer la musique d’un des artistes favoris de maman.