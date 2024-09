LG Electronics a annoncé le lancement du LG NOVA Partner Alliance Program, une plateforme qui réunit des entreprises partenaires et des startups pour des collaborations intersectorielles, des développements technologiques et commerciaux et des partenariats commerciaux afin de catalyser la croissance des innovations pour l’avenir.

Dirigé par LG NOVA, Centre d’innovation de LG Electronics en Amérique du Nord, le programme Partner Alliance étend le succès de la mission de LG NOVA pour co-créer de nouvelles entreprises avec des startups à ses entreprises partenaires dans le but d’encourager la croissance exponentielle de nouvelles innovations sur le marché, et ce, en créant plus de voies pour que les idées novatrices se développent à un rythme plus élevé.

Fujitsu Research of America, Hyundai CRADLE, IBM, Mayo Clinic Innovation Exchange, Niantic et le ministère du Développement économique de Virginie-Occidentale ont rejoint le programme Partner Alliance lors de son lancement. Ces organisations se sont toutes engagées à travailler avec LG NOVA et son vaste écosystème de startups pour générer et explorer de nouveaux concepts ; développer, tester et valider ces concepts ; et collaborer à des solutions de produits innovants ou même co-créer de nouvelles entreprises. D’autres partenaires seront ajoutés à ce programme dans les mois à venir.

« Le nouveau programme Partner Alliance s’aligne sur notre mission principale qui consiste à collaborer et à créer un écosystème permettant aux startups de prospérer et de s’assurer que les innovations d’aujourd’hui deviennent les solutions leaders du marché de demain », a déclaré Dr Sokwoo Rhee, vice-président exécutif de l’entreprise pour l’innovation, LG Electronics et directeur de LG NOVA. De son côté, Kevin Chong, responsable du développement de l’entreprise et des affaires chez LG NOVA, a indiqué : « Ce programme est bénéfique pour toutes les parties, y compris LG, car nous continuons à explorer de nouvelles idées pour la co-création d’entreprises. La croissance de nouvelles idées et la collaboration interindustrielle aideront les marchés à progresser plus rapidement vers un avenir meilleur qui profitera à tous, aux entreprises, aux personnes et à la planète ».

En intégrant des entreprises partenaires à son programme, LG NOVA contribue à créer davantage d’opportunités pour les startups de trouver des partenaires industriels essentiels qui les aideront à atteindre le succès commercial à un niveau plus élevé, a expliqué M. Chong.

Pour les entreprises partenaires, trouver des startups innovantes, avec lesquelles travailler, les aidera à saisir de nouvelles opportunités du marché, à étendre leurs activités à de nouveaux domaines et à mieux répondre aux besoins changeants de leurs clients.

Le programme Partner Alliance exploitera les ressources des unités commerciales existantes de LG Electronics tout en exploitant le pipeline de startups et les ressources disponibles dans le cadre de l’initiative LG NOVA’s Mission for the Future – un vaste ensemble de programmes conçus pour s’engager avec l’ensemble de l’écosystème de l’innovation afin d’explorer des idées sur la création d’un avenir meilleur par le biais de la collaboration et des innovations technologiques.

LG NOVA et les partenaires nouvellement annoncés dans le programme Partner Alliance prévoient d’en dire plus sur leurs objectifs et leur vision de ce programme lors du LG NOVA InnoFest 2024 qui se tient les 25 et 26 septembre 2024 au Palais des Beaux-Arts de San Francisco en Californie.