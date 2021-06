LG Electronics (LG) annonce le lancement international de LG Objet Collection, conçue pour répondre à la demande croissante des consommateurs d’appareils électroménagers personnalisés, élégants et fonctionnels. Présentée d’abord en tant que Furniture Concept Appliances (appareils de concept de meubles) au CES 2021, la paire de réfrigérateurs et congélateurs de LG Objet Collection fera ses débuts en Chine, un marché avec une demande déjà grande pour les appareils haut de gamme de LG. La disponibilité dans les marchés clés d’ Asie et d’ Europe suivra peu après.

Brouillant la ligne entre les appareils électroménagers de pointe et les meubles design, la collection LG Objet revendique un langage de conception moderne et minimaliste qui élève et s’intègre sans effort dans n’importe quel environnement intérieur. Avec une gamme de matériaux luxueux et des couleurs subtiles et sophistiquées qui peuvent être mélangées et assorties selon la préférence, la collection offre un moyen convaincant aux clients pour exprimer leurs personnalités uniques adaptées à leurs goûts personnels et au décor existant.

Le réfrigérateur et le congélateur de la collection LG Objet offrent une esthétique chic et discrète qui complète tout style de cuisine, ainsi qu’une performance exceptionnelle avec les technologies de réfrigération de pointe de LG. La paire offre aux consommateurs une sélection de finitions intemporelles, de haute qualité , y compris l’acier inoxydable et le verre.

L’option acier inoxydable offre trois variétés de couleur (vert, argent et noir mat) pour un look chic, modern tandis que la finition en verre se decline en quatre teintes élégantes (menthe, rose , beige et argent) qui permettent aux appareils de s’intégrer parfaitement avec toute conception de cuisine.1 Avec le système éprouvé de refrigeration de LG , LINEARCooling™, le réfrigérateur garantit une performance de refroidissement exceptionnelle. LINEARCooling aide à maintenir une température interne précise et uniforme avec des fluctuations minimales (±0.5 degrés Celsius), ce qui permet de garder les aliments , tels que les fruits et légumes , au frais jusqu’à sept jours.2,3

LG envisage d’élargir sa collection Objet d’appareils de cuisine haut de gamme avec davantage de produits remarquables tels que le réfrigérateur InstaView™ et le système de gestion de garde robe Styler pour créer un environnement de vie unifié et visuellement harmonieux.

“ le lancement de la collection LG Objet sur les marchés internationaux marque le début d’une ère de l’appareil personnalisé,” a déclaré Lyu Jae-cheol, président de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. “Offrant un design sobre et différentes options de matériaux et couleurs parmi lesquelles choisir, les innovations élégantes de LG permettent aux consommateurs de créer un espace qui reflète réellement leurs sensibilités uniques.”

