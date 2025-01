LG ouvre l’API ThinQ pour favoriser l’innovation dans la maison intelligente

LG Electronics (LG) a entièrement ouvert l’interface de programmation d’applications (API) de sa plateforme de maison intelligente, LG ThinQ, permettant aux développeurs de créer facilement des espaces intelligents avec les appareils LG.

Récemment, LG a lancé le site web LG Smart Solution API Developer (smartsolution.developer.lge.com) pour ouvrir officiellement l’API LG ThinQ. Une API agit comme un connecteur numérique qui permet à différents logiciels d’échanger des fonctions de manière transparente. Les développeurs peuvent utiliser l’API ouverte pour intégrer diverses fonctionnalités des appareils LG AI dans leurs programmes ou systèmes, améliorant ainsi leurs services.

L’API LG ThinQ est divisée en deux catégories : l’API ThinQ pour les utilisateurs individuels et l’API ThinQ Business pour les entreprises partenaires. L’API ThinQ permet de contrôler à distance les appareils LG installés dans les maisons ou les bâtiments et facilite l’intégration avec diverses plateformes.

Pour les utilisateurs individuels, l’API ThinQ prend en charge le contrôle et la surveillance des appareils IA enregistrés dans l’application LG ThinQ à partir de diverses plateformes de maison intelligente. En utilisant l’API ThinQ, chacun peut facilement créer une maison intelligente personnalisée qui correspond à son style de vie. Par exemple, les utilisateurs de la plateforme mondiale de maison intelligente Home Assistant peuvent désormais connecter et contrôler 26 types d’appareils LG AI, y compris des réfrigérateurs et des machines à laver, dans leur environnement de maison intelligente existant. Home Assistant est une plateforme ouverte basée sur la communauté qui compte environ un million d’utilisateurs dans le monde entier qui développent en collaboration diverses fonctions de maison intelligente telles que l’automatisation des appareils et l’extension des fonctionnalités.

Pour les entreprises, l’API ThinQ Business aide les partenaires qui gèrent des immeubles de bureaux ou résidentiels à intégrer et à gérer divers produits LG, des appareils électroménagers aux équipements commerciaux tels que le chauffage, la ventilation et la climatisation ainsi que la signalisation, avec leurs applications existantes. Par exemple, les grands immeubles résidentiels peuvent intégrer les appareils LG à leurs applications de gestion existantes pour une utilisation plus pratique. Les résidents peuvent réserver l’utilisation des lave-linge et sèche-linge LG dans les parties communes via l’application de gestion du bâtiment, ou les administrateurs peuvent détecter des conditions anormales dans le bâtiment à l’aide des capteurs de température et d’humidité de LG et répondre rapidement aux problèmes grâce à des fonctions d’alerte.

Parallèlement, LG a accéléré l’intégration de produits et services externes dans la plateforme LG ThinQ en rachetant la société Athom, connue pour sa connectivité étendue avec les appareils IoT. Homey, le hub domestique intelligent d’Athom, connecte actuellement plus de 50 000 types d’appareils et de dispositifs IoT, et la boutique d’applications d’Athom propose environ 1 000 applications qui connectent et contrôlent des produits et des services de marques mondiales telles que Philips et Aqara. LG prévoit d’intégrer le vaste écosystème ouvert d’Athom et la connectivité des appareils IoT dans le hub domestique d’IA LG ThinQ On, visant à réaliser une maison d’IA où l’IA générative comprend mieux les clients et fournit des solutions spatiales optimales.