LG Electronics (LG) a récemment tenu le webOS Summit 2024 à Incheon – Corée du Sud, partageant sa vision stratégique et ses initiatives futures pour étendre l’écosystème AI webOS et développer son activité de plateforme. Sous le thème « Empowering webOS with AI », le deuxième sommet webOS a accueilli environ 300 participants représentant 140 entreprises partenaires – y compris des développeurs de contenu, des producteurs et des fournisseurs – de 24 pays. L’événement a également marqué une étape importante : le dixième anniversaire du lancement de webOS sur les téléviseurs intelligents de LG.

AI webOS joue un rôle central dans l’ambitieuse transformation commerciale de LG, qui passe du statut de fabricant d’électronique grand public à celui d’entreprise de solutions pour la vie intelligente. Avec un investissement stratégique de plus de 1 000 milliards KRW (740 millions USD), LG vise à améliorer considérablement les capacités de sa plateforme webOS et de ses activités connexes.

Pour réaliser sa vision stratégique et augmenter la valeur de ses offres uniques, LG élargit continuellement la vaste sélection de contenus et de services accessibles sur AI webOS. La plateforme, qui offre des expériences exceptionnelles aux utilisateurs de téléviseurs LG dans plus de 180 pays, propose actuellement plus de 4 000 applications, notamment pour le divertissement, le fitness à domicile, l’éducation et les jeux.

Cette année, LG renforce la réputation de AI webOS en tant que plateforme de jeu avancée en ajoutant une variété de nouveaux services et d’innovations. À l’heure actuelle, la plateforme de pointe propose environ 4 500 jeux sur des services de cloud gaming populaires, tels que GeForce NOW et Amazon Luna. Pour rendre les jeux sur ses téléviseurs encore plus réactifs, LG a fait équipe avec MediaTek et Razer, tirant parti de la nouvelle technologie Bluetooth Ultra-Low Latency (BT ULL) pour réduire le décalage d’entrée à un imperceptible 1ms lors de l’utilisation d’une manette de jeu Bluetooth. Démontrée lors du webOS Summit 2024, cette impressionnante réactivité améliore l’expérience du cloud gaming, offrant aux utilisateurs un contrôle plus précis et rendant le jeu plus immersif.

LG renforce également son avantage concurrentiel en matière de contenu et de services en recherchant activement et en s’assurant les services des meilleurs talents de l’industrie. L’entreprise a récemment organisé un hackathon mondial pour découvrir de nouveaux jeux attrayants et des contenus alimentés par l’IA et adaptés à AI webOS. Elle collabore également au développement de jeux avec des établissements d’enseignement supérieur réputés, tels que l’université Sungkyunkwan et l’université de New York.

En outre, avec l’introduction de webOS Pay, LG a rendu l’achat de contenu et de services sur AI webOS plus rapide et plus pratique pour les utilisateurs. Ce service de paiement simple d’utilisation contribue à une expérience d’achat transparente et personnalisée sur la plateforme intelligente de LG.

Au cours de la dernière décennie, LG a vendu un nombre remarquable de 220 millions de téléviseurs intelligents et n’a cessé de renforcer ses activités liées à la plateforme webOS grâce à des accords de licence conclus avec un grand nombre d’entreprises locales et internationales. LG a mis webOS à la disposition d’autres fabricants de téléviseurs pour la première fois en 2021 et, depuis, la plateforme polyvalente a été adoptée par plus de 400 marques. L’entreprise est désormais prête à étendre l’écosystème webOS par le biais d’une gamme de solutions d’infodivertissement automobile, d’affichage numérique, de moniteurs intelligents, de moniteurs de jeu et de projecteurs alimentés par webOS.

En outre, la plateforme webOS renforce la forte compétitivité de LG dans le secteur de la publicité. En 2024, les revenus générés par la publicité et les services sur webOS devraient dépasser les 1 000 milliards de KRW, ce qui représente une multiplication par quatre par rapport à 2021.

LG Channels, un service de diffusion en continu gratuit et financé par la publicité, qui propose plus de 3 800 chaînes et est désormais disponible dans 29 pays, a largement contribué à ces excellentes performances. L’entreprise a élargi son offre déjà remarquable d’options de visionnage de premier ordre sur son service gratuit avec le lancement de LG Channels Showcase et LG 1 – de nouvelles chaînes proposant une sélection de divertissements haut de gamme. De plus, LG ajoute de la valeur à l’expérience de l’utilisateur en fournissant des solutions publicitaires basées sur l’IA qui rendent les recommandations de contenu encore plus pertinentes par rapport aux préférences de l’utilisateur.

Avec sa vision de l’Affectionate Intelligence, une technologie d’IA plus attentionnée, empathique et attentive, LG enrichit et améliore continuellement l’expérience de ses clients. L’application d’Affectionate Intelligence permet aux utilisateurs de webOS de bénéficier d’un contrôle plus facile ainsi que de recommandations de contenu et de services personnalisés adaptés à leurs goûts et à leur style de vie. Grâce à des collaborations avec des entreprises partenaires innovantes et à l’intégration transparente des dernières technologies, LG perfectionne constamment sa plateforme de pointe.

Outre des présentations et des démonstrations instructives, le webOS Summit 2024 comportait une zone d’expérience où les participants ont pu voir de leurs propres yeux comment les puissantes technologies d’IA stimulent l’innovation en matière d’expérience client sur webOS. Parmi les nombreuses fonctionnalités intelligentes proposées sur la plateforme de LG, AI Concierge utilise la reconnaissance vocale, l’historique des recherches et les données de l’utilisateur pour fournir des recommandations personnalisées en matière d’applications et de visionnage. Grâce à sa capacité à reconnaître différentes voix, AI webOS peut amener chaque utilisateur de smart TV LG directement à son écran d’accueil personnalisé sans avoir à sélectionner manuellement son profil.