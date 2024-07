LG Electronics (LG) a annoncé sa nouvelle campagne de vidéos courtes sous le slogan de la marque « Life’s Good », intitulée Get More Care, suite au succès des thèmes précédents « Get More Love » et « Get More Magic », visant à souligner comment les produits LG permettent de petits gestes d’amour et d’attention entre les membres de la famille afin qu’ils puissent profiter de véritables moments de « Life’s Good » au milieu d’expériences inoubliables.

Tout au long de la série de vidéos, LG présentera ces moments d’amour parfois inaperçus vécus à la maison, tout en éclairant subtilement la façon dont ses produits améliorent la vie de tous les jours grâce à la technologie innovante de la marque, étroitement imbriquée dans la vie quotidienne de ses clients, en poursuivant leurs rêves de football par procuration, ou simplement en suivant leurs équipes préférées avec une clarté en 4K.

L’un des points forts de la campagne est l’expérience immersive de visionnage en famille offerte par les écrans OLED révolutionnaires de LG – tels que le téléviseur LG Signature OLED M3 4K Smart TV de 97 pouces, offrant un portail vers de nouveaux univers. Avec une qualité d’image inégalée et des couleurs vives, ainsi que les raffinements sonores du α9 AI Processor 4K Gen6, les écrans OLED de LG transforment un visionnage ordinaire en une expérience inoubliable d’immersion resplendissante, rapprochant ainsi les familles.

En outre, la campagne mettra en évidence la commodité du WebOS de LG, une plateforme intelligente qui offre un accès transparent à un large éventail d’options de divertissement et de fonctions domestiques intelligentes. Qu’il s’agisse de trouver le film parfait ou les dernières émissions de télévision pour la soirée familiale, il est possible d’explorer une vaste gamme de contenus grâce à des services de streaming intégrés tels que Netflix, Prime Vidéo, Disney+, YouTube et Apple TV+. L’interface intuitive WebOS de LG signifie également que recevoir des mises à jour sportives personnalisées et des recommandations de contenu sur mesure est aussi facile que d’accéder à d’autres applications intégrées telles que Musique et Sports, ce qui rend les moments de divertissement en famille sans effort et agréables.

La fonction toc-toc du InstaView, à la pointe de la technologie, est un autre élément marquant de la campagne, parfait pour révéler les signes parfois cachés de l’amour. Cette technologie, disponible sur les derniers réfrigérateurs et fours LG, permet aux utilisateurs de voir l’intérieur d’un simple coup, rendant la préparation des repas plus interactive et amusante. Les familles peuvent facilement décider de ce qu’il faut cuisiner à partir du réfrigérateur ou vérifier la progression d’un rôti juteux dans le four, le tout sans ouvrir la porte.

La campagne vidéo Get More Care en quatre épisodes, qui est lancée en Juillet 2024, présente des histoires amusantes et touchantes dans les foyers et s’inscrit sans difficulté dans l’orientation de la marque et l’identité visuelle de LG, tout en maintenant et en réitérant les valeurs fondamentales de la marque : « Une expérience client sans compromis », « Une innovation centrée sur l’humain » et « Une chaleur qui donne le sourire ».