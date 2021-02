Comme son nom l’indique, cet appareil a pour mission de purifier la pièce “à 360°” grâce aux deux systèmes de filtration embarqués : l’un dans la partie supérieure et l’autre dans la partie inférieure.

Cet appareil peut couvrir une surface de 50 m² à 100 m² selon sa taille.

Le PuriCare 360 vous offre le mode Booster : grâce à la fonction Clean Booster, il est censé offrir une distribution plus uniforme de l’air propre et atteindre les zones basses, jusqu’au sol.

Au-dessus de l’unité se trouve le ventilateur rotatif qui peut pousser l’air frais jusqu’à 7,5 mètres.

La tête inclinable est réglable manuellement via une des touches tactiles présentes sur le disque au centre de l’appareil. Ces touches permettent de choisir le mode d’action (mode Boost, fonction “nuit”,..) ou encore d’actionner le Wi-Fi. Il est aussi possible d’éteindre complètement le PuriCare 360.

Les voyants lumineux indiquent quant à eux le niveau de qualité de l’air dans la pièce : rouge quand l’air est très pollué, puis orangé, jaune et enfin vert quand il est sain.

Comme à son habitude, le système de filtration est constitué de plusieurs couches de filtres : le pré-filtre, le filtre à charbon actif pour contenir les odeurs (bougie, cigarette…), ainsi que le filtre HEPA.

LG a également doté ce produit de capteurs PM1.0 qui détectent les particules les plus petites, dites très fines, soit 0,1 µm. La plupart des appareils de ce type retiennent les particules de 0,3 µm.

Le PuriCare 360 ​​est équipé de deux capteurs: l’un pour les odeurs et l’autre pour les poussières. Avec le modèle intelligent activé, si le niveau de poussière atteint 100 ou plus, toutes les composantes de l’unité fonctionnent, y compris les deux filtres et le booster.

Le PuriCare 360 est connecté et il peut être piloté à la voix avec Amazon Alexa et Google Assistant. Il est aussi possible de contrôler le purificateur à distance en passant par l’application dédiée LG SmartThinQ. Une fonctionnalité pertinente puisqu’elle permet de purifier l’air de la maison avant de rentrer.

La connectivité offre également la possibilité d’accéder à des informations sur la qualité de l’air. Enfin le PuriCare 360 se montre particulièrement discret en promettant un niveau sonore maximal de 25 dB(A).

