LG présente une plateforme de contrôleur intégrée pour véhicules au CES 2025

LG Electronics (LG), en collaboration avec Qualcomm Technologies, Inc., a présenté la plateforme révolutionnaire Cross Domain Controller (xDC) pour véhicules au CES 2025.

Basée sur le système sur puce (SoC) Snapdragon Ride™ Flex de Qualcomm Technologies*, qui pré-intègre la pile de conduite automatisée Snapdragon Ride™ et la vision par ordinateur, cette solution de pointe intègre le système d’infodivertissement embarqué (IVI) et le système avancé d’assistance à la conduite (ADAS) de LG dans un seul contrôleur. La plateforme xDC est destinée à redéfinir les performances des véhicules et à améliorer l’expérience de mobilité.

En raison de la complexité croissante des véhicules modernes, le besoin d’un ordinateur central capable de gérer efficacement diverses fonctionnalités est devenu primordial. Le Flex SoC répond à ce besoin en proposant un SoC unique avec ADAS pré-intégré, des capacités de conduite automatisée et une plate-forme ouverte offrant un support pour le cockpit numérique et l’IVI.

En utilisant le chipset flexible et multifonctionnel de Qualcomm Technologies, la plate-forme xDC de LG est capable de traiter rapidement les données des systèmes IVI et ADAS simultanément, améliorant ainsi l’expérience de conduite globale.

En plus d’offrir une expérience de mobilité plus efficace, cette innovation à SoC unique réduit les coûts des composants. La plate-forme xDC offre également l’assistance proactive de la « vue de confiance ADAS », qui combine des graphiques 3D et 2D pour aider les conducteurs à rester concentrés sur la route.

La plateforme permet aux conducteurs et aux passagers avant d’accéder facilement et intuitivement à une large gamme d’informations via l’écran principal du véhicule. Cela comprend des alertes ADAS critiques, telles que la distance par rapport au véhicule qui précède et les avertissements de sortie de voie, ainsi que des itinéraires alternatifs basés sur les conditions de circulation en temps réel. Le système peut même fournir des informations utiles sur le mode de vie, telles que les promotions des magasins fréquemment visités, pour rendre chaque trajet plus agréable.

Système « tout-en-un » hautement performant capable de gérer simultanément plusieurs fonctions du véhicule, telles que la navigation, les systèmes de sécurité et les fonctions ADAS, le nouveau xDC est le résultat d’une étroite coopération entre LG et Qualcomm Technologies. Le Flex SoC, qui a obtenu la certification Automotive Safety Integrity Level (ASIL)-D – une norme de sécurité internationale – contribue de manière significative à la capacité du xDC à fournir un support fiable pour les fonctions critiques du véhicule.

Au CES 2025, qui s’est tenu à Las Vegas du 7 au 10 janvier, LG et Qualcomm Technologies ont présenté la plateforme xDC dans leurs vitrines privées respectives. Établissant une nouvelle norme pour les systèmes IVI et ADAS intégrés, la plate-forme xDC gère et contrôle efficacement les fonctions système complexes et devrait jouer un rôle central dans l’ère à venir des véhicules définis par logiciel.