LG se classe au 2ème rang dans l’évaluation de la fiabilité des appareils électroménagers réalisée par Consumer Reports aux États-Unis

LG Electronics est classé deuxième, selon le sixième classement annuel de Consumer Reports (CR) sur la fiabilité des marques d’appareils électroménagers et de cuisine pour la période 2024-2025.

Cette évaluation de la plus grande organisation de consommateurs des États-Unis, qui compte 6 millions de membres, montre la fiabilité d’une marque par rapport à d’autres pour plusieurs types d’appareils : réfrigérateurs, lave-vaisselle, fours à micro-ondes, cuisinières, tables de cuisson, fours muraux, lave-linge et sèche-linge. Les résultats sont basés sur les données d’enquête recueillies auprès des membres de CR sur 417 629 appareils de cuisine et de buanderie achetés neufs entre 2013 et 2023.

L’évaluation se fonde sur la « satisfaction des consommateurs » évaluée par les utilisateurs réels des produits, et sur l’indice de « fiabilité prévue » qui se fonde sur le taux de défaillance.

En effet, le téléviseur LG est classé deuxième, obtenant un bon score dans l’évaluation de la « satisfaction des consommateurs » et de « fiabilité prévue ».

Également, d’après le cabinet d’études de marché américain TraQline, la première place a été cédée à LG Electronics, en termes de performances avec une part de marché de 21,1% sur le marché clé de l’électroménager aux États-Unis l’année dernière.

Par ailleurs, les sociétés de courtage estiment que la marge bénéficiaire d’exploitation de l’activité « appareils ménagers » de LG Electronics (hors téléviseurs) était de 6%.

A rappeler qu’en tête du classement 2024-2025 de CR figure l’entreprise américaine Speed Queen. Suivent, à égalité avec LG Electronics pour la deuxième place, les marques Gaggenau et Wolf/Sub-Zero. Dans cette enquête d’évaluation, on retrouve aussi les marques Whirlpool (12ème), GE Appliances rachetée par Haier (13ème), Bosch (15ème), Samsung Electronics (21ème) et Viking en bas du classement.

Notons que le tableau exclusif de CR indique la fiabilité de 26 marques d’appareils électroménagers, dont LG Electronics. Pour en savoir plus sur la façon dont les membres de CR ont classé la fiabilité, vous pouvez consulter leur guide complet sur la fiabilité des appareils électroménagers.