LG SIGNATURE rassemble à nouveau le monde de l’art et de la technologie, tirant parti de ses partenariats avec certains des plus grands noms de l’art et de la culture. Des institutions de renommée mondiale telles que le musée des beaux-arts Pouchkine de Russie, l’American ballet Theater et l’opéra La Scala se joignent à LG SIGNATURE pour sa campagne numérique.

Croyant fermement en la valeur et l’importance de l’art, la marque a noué un nouveau partenariat avec le musée des beaux-arts Pouchkine de Moscou.

Dans le cadre de l’accord, LG SIGNATURE prend des gros plans extrêmement détaillés de certains des chefs d’œuvre de l’impressionnante collection Pouchkine. Le téléviseur LG SIGNATURE OLED 8K sera également exposé lors des prochains évènements du musée, affichant de superbes images et vidéos en résolution 8K des œuvres d’art exposées et révélant l’incroyable compétence et techniques de certains des plus grands artistes de l’histoire.

Le musée Pouchkine et LG SIGNATURE vont également aider à partager la joie de l’art avec un plus grand public à travers un certain nombre de projets numériques, à commencer par la création d’une série de visites virtuelles des expositions acclamées du musée, qui seront disponibles gratuitement sur le principal service de diffusion vidéo en ligne de Russie, IVI (ivi.ru).

LG SIGNATURE, sponsor majeur et le partenaire électronique mondial de ABT, s’associe une fois de plus à la plus importante compagnie Américaine de ballet pour une gâterie de vacances pour les amateurs de danse du monde entier. Cette année, la marque de luxe va donner aux consommateurs l’occasion de regarder les moments les plus exaltants de la performance d’ABT casse-noisette grâce à son parrainage de la toute première production des temps forts 8K Ultra HD.

En Italie, LG SIGNATURE s’est associé à Bella vista, l’un des vignobles les plus prisés de la célèbre région de Franciacorta, pour offrir une expérience en ligne spéciale. Tenu le 26 Novembre.

LG SIGNATURE s’est également associé à la Scala, l’opéra historique de Milan, en Italie. La marque ultra-premium, sponsor majeur de La Scala depuis l’année dernière, va publier une vidéo spéciale de l’opéra bien-aimé de Giuseppe Verdi Rigoletto (joué à La Scala) sur son site internet mondial www.LGSIGNATURE.com.

“Cette année a été très dure pour nous tous, et nous espérons que la série d’expériences artistiques et magiques présentées dans notre nouvelle campagne digitale ravira et captivera les consommateurs dans le monde entier,” a déclaré Kim Jin-hong, responsable du centre de marketing global de LG Electronics .

