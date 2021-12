Une maison intelligente est une résidence équipée de dispositifs permettant d’automatiser des tâches habituellement effectuées par des personnes. Avec certains dispositifs intégrés et d’autres ajoutés ultérieurement, une maison intelligente est généralement gérée par des applications, des commandes vocales, l’automatisation ou l’IA.

Et les maisons intelligentes ne sont pas seulement destinées aux personnes à l’esprit technologique. Selon le rapport LG ThinQ 2021 sur les maisons intelligentes, les utilisateurs moins férus de technologie sont en fait plus satisfaits de leur maison intelligente que les utilisateurs novices.

Alors, à quoi ressemble la version de LG d’une maison intelligente ?

Ne cherchez pas plus loin que les appareils de l’entreprise, qui sont à la pointe de la technologie d’électroménagers, les solutions de climatisation et les appareils de divertissement à domicile pour voir à quel point votre maison intelligente peut être intelligente dès maintenant avec LG ThinQ AI. Dans la cuisine, le réfrigérateur intelligent de LG vous avertit lorsque le niveau des aliments est bas, vous envoie des alertes de péremption pour vos denrées périssables et peut même diagnostiquer lui-même tout problème de performance pour que vous n’ayez pas à le faire.

Dans le salon, vous trouverez un téléviseur LG intelligent qui utilise vos données de visionnage pour vous recommander les meilleures émissions, tout en optimisant les images, les couleurs et les sons de ces émissions en fonction du genre. Si vous regardez des sports d’action, le téléviseur recrée les sons d’un stade et restitue chaque coup de pied, lancer ou frappe sans aucun flou de mouvement. Les téléviseurs LG AI sont les premiers à intégrer Google Assistant, Alexa et LG ThinQ AI pour offrir les avantages des services d’assistants vocaux avancés d’aujourd’hui sans avoir à acheter des enceintes intelligentes séparées.

Le climatiseur à haut rendement énergétique de LG fonctionne avec le purificateur LG pour atteindre la température intérieure parfaite et fournir un air frais et sans germes à vous et à vos proches. Et dans la buanderie, le lave-linge et le sèche-linge LG travaillent dur pour améliorer leurs performances et leur efficacité en identifiant le type de tissus à laver et en ajustant leur programmation pour fournir des vêtements parfaitement nettoyés et séchés pour toute la famille.

