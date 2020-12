L’application Med.tn de prise de Rendez-vous en ligne avec les médecins, vient de gagner le prix de la Meilleure Application Mobile dans la zone MENA.

Le prix fait partie du prestigieux concours d’innovation d’application « Huawei HMS Apps 2020 », qui vise à inspirer les développeurs mondiaux à tirer parti des capacités ouvertes de HMS pour créer des applications innovantes, offrant des services de vie meilleurs aux utilisateurs Huawei dans plus de 170 pays et régions.

Le concours s’est tenu respectivement en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, en Amérique latine et en Chine et ce depuis juin 2020.

Les juges qui ont été nominées, ont pris en compte divers facteurs dans la sélection des applications mobiles, dont les plus importants sont l’efficience et l’efficacité de l’application, l’accessibilité pour l’utilisateur finale et à l’innovation.

L’application Med.tn est disponible dans Huawei AppGallery, qui est la boutique d’applications officielle de Huawei qu’on peut utiliser pour télécharger des milliers d’applications Android. Grâce à l’AppGallery, l’application Med.tn a pu générer un nombre énorme de téléchargement par rapport aux autres stores d’applications et un service professionnel digne de l’image de Huawei, ainsi la satisfaction des utilisateurs de l’application.

Med.tn confirme sa position de Leader en Tunisie ainsi que la zone MENA avec plus de 2 millions de visites par mois, et qui a pu réunir et fédérer plus de 6,000 médecins actifs, proposant principalement le Téléconseil, la Prise de rendez-vous en ligne.

Soucieuse d’améliorer le quotidien des citoyen, Med.tn ne cesse d’innover et d’améliorer ses services avec le lancement prochainement de la consultation vidéo en ligne, via l’application mobile afin d’améliorer l’accès aux soins aux patients surtout dans les zones les plus éloignées.

