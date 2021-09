OPPO, la marque leader et innovante d’appareils intelligents, s’est associée à l’architecte Japonais Kengo Kuma pour créer Bamboo (竹) Ring : « une symphonie de la légèreté et de la forme ».

L’installation multisensorielle fonctionne sur le thème « Connexions créatives » en fusionnant l’architecture avec la musique, l’innovation du design, les prouesses technologiques et l’expérience utilisateur pour créer un sens du temps et de l’espace. L’œuvre d’art est exposée actuellement et jusqu’au 19 septembre 2021 dans la cour Cortile dei Bagni de Milan en marge de l’événement Milan Design Week.

Ce projet d’envergure s’inscrit dans la continuité de l’exposition “Bamboo Ring”, de Kengo Kuma et OPPO, qui a vu le jour au London Design Festival en 2019. Il explore la relation entre les humains et la nature au travers de structures aussi légères que solides, fabriquées avec du bambou et de la fibre de carbone.

Cette année, l’installation d’OPPO sollicite les sens en puisant aussi bien dans des technologies de pointe que dans l’art, à travers une série de partitions composées par la violoniste japonaise Midori Komachi avec Musicity.

La composition, basée sur le cycle des saisons, se déplace dans la structure et encourage le public à se laisser emporter par la narration sonore. Les paysages changeants intègrent le son du violon de Midori Komachi, un instrument construit à Milan en 1920 puis amélioré grâce à la fibre de carbone.

L’application de bien-être numérique d’OPPO offre des sons réconfortants, de la nature et de la ville pour détendre l’esprit, provenant d’endroits du monde entier, notamment Reykjavik, Pékin et Tokyo.

“OPPO est une marque focalisée sur l’humain et notre objectif est d’innover pour les gens. Nous sommes ravis de nous associer à nouveau avec Kengo Kuma, un architecte connu dans la fusion de la nature et de la culture de manière transparente. Ensemble, nous démontrons que la technologie et le design peuvent être utilisés pour ajouter de la valeur à notre quotidien, ce qui est au cœur de notre philosophie de marque : la technologie comme forme d’art”, a déclaré Jintong Zhu, directeur du Centre de Design d’OPPO à Londres.

La structure tissée de l’installation, fabriquée à partir d’anneaux de bambou et de fibres de carbone, se transforme en un véritable instrument de musique lorsque le son y traverse grâce à des technologies issues des recherches du Centre de Design d’OPPO à Londres. Des technologies innovantes telles que des nouveaux moteurs haptiques, des bandes de haut-parleurs MEMS et des excitateurs audio fonctionnent ensemble pour produire une base immersive et des fréquences plus élevées qui font trembler le bambou avec le vibrato du violon pour donner l’effet d’un instrument à percussion.

“Quand je conçois l’architecture, je m’intéresse au rythme et au ton plutôt qu’à la silhouette, et la musique contemporaine nous donne de nombreuses leçons sur la façon de créer de nouveaux rythmes et de nouveaux tons en architecture. Ce pavillon est une façon d’explorer des rythmes et des tonalités en architecture, pour combiner l’expérience visuelle et l’expérience acoustique des visiteurs”, s’est exprimé Kengo Kuma.

Après l’événement Milan Design Week, OPPO fera don de l’œuvre “Bamboo Ring” à Arte Sella Park, un musée d’art contemporain italien, situé à Borgo Valsugana dans la province Trentin dans le Nord-Est du pays, proposant des expositions en plein air réalisées à partir de matériaux naturels.

