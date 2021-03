Samsung annonce aujourd’hui que la dernière mise à jour de l’interface utilisateur One UI 3.1 est désormais disponible pour la gamme Galaxy S20 (Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE), la gamme Galaxy Note20 (Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra), le Galaxy Z Fold2 et la gamme Galaxy Z Flip.[1] Disponible dès aujourd’hui, cette mise à jour vous permet désormais de prendre et d’éditer photos et vidéos comme jamais auparavant. En outre, cette mise à jour vous propose de nombreuses fonctions supplémentaires pour plus de fun et de facilité. Tirez le meilleur de votre smartphone Galaxy avec One UI 3.1.

“Samsung s’engage à ce que ses appareils continuent à offrir des expériences mobiles actualisées tout au long de leur cycle de vie”, a déclaré TM Roh, président et responsable de l’activité communications mobiles de Samsung Electronics. “Suite à l’annonce de la mise à niveau de la troisième génération d’Android OS pour certains appareils Galaxy, nous veillons à équiper nos consommateurs de nouvelles fonctionnalités puissantes dès qu’elles seront disponibles. Notre mise à jour One UI 3.1 marque une nouvelle étape importante dans cette mission”.

Images de qualité supérieure avec de nouvelles fonctions intelligentes de l’appareil photo

One UI 3.1 propose de nombreuses innovations liées à l’appareil photo sur le Galaxy S21, pour prendre d’étonnantes photos et vidéos en toute facilité. Grâce à cette mise à jour, ces expériences sont désormais accessibles à un plus grand nombre. Ainsi, plus aucun moment précieux ne vous échappera grâce à la fonction améliorée Single Take[2]. En un seul clic, vous capturez une multitude d’images fixes et animées. Vous n’avez plus qu’à choisir lesquelles vous préférez !

One UI 3.1 propose également le nouvel outil Object eraser. Sans retouche manuelle longue et fastidieuse, vous retravaillez votre image en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. Cette fonction de retouche photo intelligente vous permet de supprimer ce que vous ne voulez pas voir sur la photo. Touchez simplement la zone que vous souhaitez modifier : cette zone est alors automatiquement sélectionnée et supprimée.

One UI 3.1 dispose d’un touch autofocus et d’un autoexposure controller[3], qui vous permettent d’améliorer facilement la mise au point et la luminosité de vos photos. Un simple glissement vers la gauche ou vers la droite de l’écran vous permet d’ajuster l’image. Vous cliquez dès que le résultat vous convient.

One UI 3.1 propose également la nouvelle fonctionnalité Multi Mic Recording[4]. Vous pouvez ainsi enregistrer simultanément le son sur votre téléphone et des appareils Bluetooth connectés, comme les Galaxy Buds Pro, Buds Live et Buds+[5]. Cette fonction est idéale, par exemple, pour les vloggers, qui commentent un plan à distance. Multi Mic Recording est également idéal pour les musiciens qui souhaitent obtenir la meilleure qualité sonore par un enregistrement séparé voix/instrument. Cette fonctionnalité vous permet de réaliser des vidéos aux qualités sonores et visuelles incroyables ! Parfait pour laisser libre cours à votre créativité !

Enregistrez vos meilleurs clichés et vos moments favoris dans la Gallery[6] mise à jour. Toutes vos vidéos et vos photos sont regroupées dans un flux clair où naviguer n’a jamais été aussi simple.

Nouvelles fonctions intelligentes qui améliorent votre quotidien

Dans les paramètres, vous découvrirez la nouvelle fonction One UI 3.1 Eye Comfort Shield[7] qui adapte automatiquement la lumière bleue en fonction du moment de la journée. Les couleurs chaudes de la fonction Eye Comfort Shield vous permettront de trouver plus facilement le sommeil. Vous pouvez également ajuster les paramètres en fonction de vos préférences personnelles.

Votre vie privée est importante et avec One UI 3.1, il n’a jamais été aussi simple de contrôler ce que vous partagez. Par exemple, vous pouvez supprimer les métadonnées des photos, qui indiquent où vous vous trouvez, avant de les partager. Vous pouvez également utiliser Private Share[8] pour déterminer qui a accès au contenu que vous envoyez et combien de temps il reste disponible.

Avec la nouvelle interface One UI 3.1 sur vos appareils, l’écosystème Galaxy fonctionne encore plus facilement et sans problème. L’interface fixe vous permet de passer encore plus facilement de votre téléphone à votre tablette. Utilisez Auto Switch sur vos Galaxy Buds Pro, Buds Live et Buds+[9], pour passer sans problème d’un appareil Galaxy à un autre. L’Audio 360 de vos Galaxy Buds Pro vous offre un son extrêmement réaliste et immersif lorsque vous regardez une vidéo, écoutez de la musique ou un podcast sur votre smartphone.

Pour en savoir plus sur One UI, rendez-vous sur www.samsung.com/one-ui

[1] One UI 3.1 est disponible dès aujourd’hui sur les gammes Galaxy S20, Note20, Z Fold2 et Z Flip, ainsi que les appareils S10, Note10, et Fold, A71, A51, A90, A80, A70, et A50. La disponibilité peut varier en fonction de la région et de l’opérateur.

[2] Single Take prend des images et des vidéos jusqu’à 15 secondes.

[3] Fonctionnalité disponible à partir de One UI 3.0

[4] Cette fonctionnalité n’est disponible que sur les gammes Galaxy S20, S20 FE, Note20, Z Fold2, Z Flip 5G. Cette fonctionnalité est disponible sur les smartphones ou les tablettes Galaxy avec la version One UI 3.1 ou supérieure, qui peut être activée ou désactivée dans les paramètres Bluetooth®. Elle exige que le même compte Samsung soit enregistré sur l’appareil. La disponibilité de cette fonctionnalité peut varier en fonction de l’application.

[5] Vendu séparément

[6] Fonctionnalité disponible à partir de One UI 3.0

[7] Eye Comfort Shield est désactivée par défaut et doit être activée dans les paramètres. SGS, leader mondial de la certification, a décerné à l’écran des appareils de la gamme Galaxy S21 la certification Eye Care sur la base de leur capacité à réduire considérablement les effets nocifs de la lumière bleue. En savoir plus sur cette certification sur www.sgs.com.

[8] Private Share fonctionne entre les smartphones Galaxy avec Android P ou version ultérieure. Télécharger l’application nécessite d’envoyer/de recevoir le lien Private Share.

[9] Pour les Buds Live et les Buds+, une mise à jour du logiciel est nécessaire. La mise à jour du logiciel commence fin février.

