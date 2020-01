HMD Global, détenteur exclusif de la licence Nokia sur les téléphones et tablettes, annonce le lancement du Nokia 2.3. Ce smartphone nouvelle génération est doté d’un appareil photo boosté par l’Intelligence Artificielle, avec une large panoplie de fonctions et un rendu d’images époustouflant. Le Nokia 2.3 est également équipé d’un grand écran HD+ de 6,2 pouces qui garantit une expérience de divertissement exceptionnelle, renforcée par une batterie dont l’autonomie est équivalente à deux jours d’utilisation.

Fonctionnant sous Android™ 10, le nouveau Nokia reçoit des mises à jour de sécurité mensuelles garanties sur trois ans. Il bénéficie aussi de mises à jour régulières de son système d’exploitation pendant deux ans, ce qui lui permet de s’améliorer avec le temps et de s’adapter à toutes les formes d’utilisation.

Le Nokia 2.3 intègre une double caméra appuyée par la fonction Recommended Shot qui aide à sélectionner la meilleure photo. Qu’il s’agisse d’immortaliser un sportif en pleine action, ou de prendre un portrait de famille où tout le monde sourit, cette fonctionnalité capture de manière automatique plusieurs images alternées, avant et après le déclenchement de l’obturateur. Elle propose ensuite à l’utilisateur de choisir le cliché le plus convaincant. Le smartphone donne également accès à plusieurs fonctions extrêmement performantes, comme le mode Portrait ou la possibilité de réaliser des prises de vue par faible luminosité, dans toute une variété d’environnements et de conditions.

Grâce à Google Assistant, le Nokia 2.3 permet aussi de gagner du temps. Il suffit d’utiliser sa voix pour afficher le calendrier, les temps de trajet et une foule d’autres informations. Le téléphone est également doté d’une reconnaissance biométrique des visages qui déverrouille l’appareil d’un simple coup d’œil.

Juho Sarvikas, chef de produit chez HMD Global, a déclaré :

“Les consommateurs du monde entier apprécient plus que jamais les produits de la gamme Nokia 2. Le Nokia 2.3 constitue ainsi un véritable bond en avant dans notre promesse d’offrir une expérience toujours plus aboutie. Par exemple, nous délivrons systématiquement aux utilisateurs un accès de deux ans aux mises à jour du système d’exploitation et de trois ans aux mises à jour mensuelles de sécurité, le tout à un prix très abordable. Le smartphone est en outre doté de l’Intelligence Artificielle la plus performante de sa gamme, mais aussi d’un grand écran et d’une batterie qui lui permet de bénéficier d’une autonomie de deux jours. Tous ces atouts font du Nokia 2.3 un smartphone idéal.” Faites ressortir votre côté créatif

Le Nokia 2.3 propose un mode Portrait qui privilégie le sujet photographié et floute légèrement l’arrière-plan, ce qui permet de réaliser de superbes clichés. Avec Google Photos, le réglage du flou peut se faire après chaque prise de vue, avec un maximum de précision. Grâce à la présence d’un double appareil photo de 13 MP et 2 MP, les utilisateurs peuvent ainsi capturer des portraits uniques avec des effets de flous exclusifs et une variété de styles au choix : Classique, Papillon, Cœur ou Étoile. Ces fonctionnalités permettent de réaliser des photographies de qualité professionnelle inoubliables.

L’appareil photo du Nokia 2.3 combine plusieurs images entre elles, tout en donnant accès à des fonctionnalités de superposition avancées : elles permettent de prendre des photos avec différents réglages de lumière et de les fusionner entre elles. Résultat : les images offrent toujours des détails éclatants, même dans des conditions de faible luminosité.

Une immersion dans un monde de divertissements

Avec son autonomie de deux jours, le Nokia 2.3 est idéal pour profiter au maximum d’une expérience de divertissement inégalée. L’appareil est doté d’une technologie de batterie adaptative assistée par ordinateur, offrant la possibilité de l’utiliser plus longtemps et de visionner pendant des heures des films et des séries. Il suffit de s’asseoir et de profiter de son grand écran HD+ de 6,2 pouces qui tient parfaitement dans la paume d’une main et permet de profiter confortablement de chaque instant.

Un design chic et élégant

Inspiré de son héritage scandinave, le Nokia 2.3 arbore un design intemporel conçu pour davantage de beauté et de durabilité. Doté d’un étui 3 Dimensions nano-texturé, qui offre une prise en main unique, le smartphone bénéficie d’une superbe finition et d’une robustesse à toute épreuve. Son ingénierie structurelle avancée a permis d’intégrer une double caméra et un flash à l’arrière de l’appareil en conservant une ligne parfaite. Avec son châssis intérieur en aluminium moulé sous pression, le Nokia 2.3 est aussi plus solide et rigide, protégeant efficacement l’ensemble de ses composants.

Une expérience qui ne cesse de s’améliorer

Le Nokia 2.3 fonctionne sous Android™ 10. Il permet de bénéficier de mises à jour de sécurité mensuelles garanties pendant trois ans et de mises à jour du système d’exploitation pendant deux ans. Les toutes dernières fonctionnalités d’Android™ 10 offrent également accès au thème sombre qui permet d’économiser de l’énergie sans réduire la qualité de l’affichage.

Prix et disponibilité

Le Nokia 2.3 est disponible en vert cyan, sable et charbon. Il est commercialisé en Tunisie depuis le 6 janvier 2020.