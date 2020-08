Qu’est-ce que vous faites quand votre téléphone se casse en plein confinement et vous n’avez pas le remplaçant ? ou quand votre ordinateur se bug et vous avez un flux de travail énorme ? ou simplement qu’est que vous faites quand vous n’avez pas l’envie de se déplacer?

Dès aujourd’hui, le shopping a pris une autre dimension même en appareils technologique avec Huawei.

Le tout nouveau Huawei mall vous offre l’opportunité de visité les points de ventes Huawei sans vous bouger, il s’agit d’un espace dédié à la marque Huawei Tunisie pour découvrir leur produits, les prix, la disponibilité et plus. Et c’est fonctionnel depuis le 3 Aout 2020 avec beaucoup d’offres géniales qui vous attendent et des remises imbattables allant jusqu’au 80% avec l’option d’une la livraison assurer.

Dans cet espace vous trouvez tous vos coups de cœurs Huawei ; des smartphones, des tablettes, des Montres, et des packs de produits à des prix imaginaires.

Alors qu’est ce vous attendez, jetez un œil sur le site www.huaweimall.tn et commencez votre shopping.

Avec Huawei, le mall chez vous !