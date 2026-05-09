Ooredoo تحتفي بالثقافة والإبداع في الدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب

من قبل أمين الجلاصي

اختتمت Ooredoo تونس مشاركتها كراعٍ في الدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب، التي انتظمت من 23 أفريل إلى 3 ماي، مؤكدة من جديد التزامها بدعم الثقافة وتعزيز الإبداع والمعرفة في تونس.

وفي إطار هذه التظاهرة الثقافية الكبرى، تشرفت Ooredoo تونس بالمساهمة في تكريم الإبداع الأدبي التونسي من خلال رعاية جائزتين مرموقتين تُعنى بالتميّز في مجالي النشر والأدب.

وقال سونيل ميشرا، المدير التنفيذي للتسويق في Ooredoo تونس: «تُعدّ الثقافة رافعة أساسية للإلهام والتقدّم. ومن خلال دعمنا لمبادرات مثل معرض تونس الدولي للكتاب، نحرص على تمكين المواهب المحلية وتقريب الأفراد من المعرفة والإبداع ومتعة القراءة.»

حيث دعمت Ooredoo تونس جائزة عبد القادر بن الشيخ لقصص الأطفال أو اليافعين، التي تبلغ قيمتها عشرة آلاف دينار، والتي تهدف إلى تشجيع الإنتاج الأدبي الموجّه للأطفال والناشئة وتنمية روح الخيال والإبداع وحب المطالعة لدى الأجيال الصاعدة.

كما قامت برعاية جائزة نور الدين بن خذر لأفضل ناشر تونسي (دورة 2024)، والتي تبلغ قيمتها عشرة آلاف دينار، تقديراً للدور المحوري الذي يضطلع به الناشرون في إثراء المشهد الثقافي الوطني وتطوير صناعة الكتاب في تونس.

وتؤكد Ooredoo تونس من خلال مشاركتها في معرض تونس الدولي للكتاب حرصها المتواصل على دعم المبادرات الثقافية التي تساهم في تنمية الفكر وتعزيز الإبداع، وذلك في إطار رؤيتها الهادفة إلى الإسهام في تطوير المجتمع وتمكين الأفراد، بما يتجاوز خدمات الاتصال.

