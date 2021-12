Pour la troisième année consécutive, Ooredoo est élu service client de l’année. Le premier opérateur en Tunisie consolide la confiance avec ses abonnés et reçoit une récompense qui confirme davantage ses acquis dans ce sens.

Lors de la cérémonie de remise de prix, le chef de la délégation d’Ooredoo monsieur Bassem Bouzemmi (Directeur des services clients) a reçu les prix pour les deux catégories : télécommunication et fournisseur d’accès internet.

« Ce prix est devenu un challenge annuel pour nous. Nous sommes fiers de clôturer cette année exceptionnelle 2021 par un indice renforcé de la confiance des abonnés. Être « élu service client de l’année » renouvelle le challenge et accroît la motivation des équipes pour conserver le titre une et plusieurs années de plus », a déclaré monsieur Bassem Bouzemmi, directeur des services clients d’Ooredoo Tunisie.

Misant sur la proximité, la facilité et l’efficacité, Ooredoo poursuit le déploiement de sa stratégie avec la bonification permanente et la diversification étudiée des canaux de contact. Une stratégie centralisée sur la modernisation du centre de contact et l’importance de l’application My Ooredoo, deux piliers des services clients tout en introduisant d’autres canaux digitaux, comme Messenger, Live Chat, le forum de support Web et WhatsApp.

