Ooredoo annonce la commercialisation du bouquet OSN à partir du 27 février 2021. L’application OSN Streaming est désormais disponible pour les abonnés via des packs hebdomadaires et mensuels (avec un renouvellement automatique) via le lien : http://telco.osn.com/tn/ooredoo

Ce service de vidéo à la demande offre aux abonnés un accès illimité à un catalogue de films et de séries ainsi qu’un accès aux chaînes linéaires Orbit Showtime Network OSN notamment Disney+ et HBO. Avec un choix varié pour toute la famille, le bouquet OSN est un des plus grands bouquets de contenus.

Les abonnés d’Ooredoo peuvent bénéficier du contenu privilégié d’OSN à partir de leurs ordinateurs (https://stream.osn.com/home) ou à partir de l’application OSN disponible dans les stores mobiles « App Store » et « Google Play ».

Votre ligne mobile Ooredoo vous permet de souscrire à un abonnement hebdomadaire (5 DT pour 7 jours + 1 journée gratuite) ou à un abonnement mensuel (16 DT pour 30 jours + 7 jours gratuits).

A travers ce nouveau service, Ooredoo facilite l’accès aux contenus des grands bouquets permettant ainsi à ses abonnés d’obtenir la meilleure plateforme de divertissement à travers des méthodes à la fois faciles et efficaces.

Abonnez-vous maintenant et profitez de meilleur univers de contenu avec OSN.

