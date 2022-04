20 ans de succès et de croissance à l’échelle nationale ont permis à Ooredoo d’être plus proche des tunisiens et de s’engager davantage aux cotés de la société civile tunisienne à travers plusieurs actions citoyennes afin de consolider les valeurs du civisme, de la civilité, de la solidarité et d’être un véritable partenaire de confiance.

A cet effet, une conférence de presse a été organisée le Lundi 28 Mars 2022 au siège d’Ooredoo pour présenter les actions RSE prévues pour cette année marquante et ce en présence de M. Mansoor Rashid El Khater, président directeur général d’Ooredoo tunisie et du D. Abdellatif Chabbou, Président du Croissant rouge tunisien. Cette conférence a été couronnée par le lancement du programme dédié à ces actions dénommées : « Tounes T3ich ».

Tounes T3ich est un slogan qui a été lancée en 2020 en pleine pandémie afin de consolider les efforts de l’Etat et de soutenir le peuple tunisien.

Conscient du rôle des entreprises dans le développement économique et social du pays, Ooredoo n’a épargné aucun effort en tant qu’entreprise responsable et citoyenne pour enrichir la vie des tunisiens, de stimuler la croissance humaine, de sensibiliser les parties prenantes et de conduire un développement économique pérenne et respectueux d’un système de valeurs sociales et environnementales.

« Tounes T3ich affirme encore une fois notre engagement en tant qu’institution citoyenne dans la consolidation des valeurs du civisme et la valorisation de la place de l’individu dans la société.

Nous soutenons non seulement le développement de la société, mais la gestion durable de toutes nos activités commerciales quotidiennes. Nous sommes conscients de la nécessité de jouer un rôle positif dans la société et l’économie dans son ensemble. La société tunisienne nous accompagne depuis 20 ans, et nous l’accompagnerons dans les années à venir à travers une série d’initiatives dans de nombreux domaines. » a affirmé M. Mansoor Rashid El Khater PDG Ooredoo.

Plus que des mots, des actes ! Ooredoo renforce son engagement de responsabilité sociétale en menant des actions concrètes sur le terrain en signant des partenariats avec des organismes de la société civile pour mettre en œuvre des projets communs touchant plusieurs secteurs.

Et dans ce cadre, Ooredoo signe aujourd’hui son premier partenariat de son programme RSE, « Tounes T3ich », avec le Croissant-Rouge Tunisien, son partenaire historique qu’elle a accompagné dans plusieurs initiatives au cours des vingt dernières années.

L’objet de cette collaboration est de soutenir et d’accompagner le Croissant-Rouge dans ses projets sociaux actuels, en plus de créer d’autres projets dans plusieurs secteurs dont l’objectif principal est de servir la société civile tunisienne.

« Nous croyons toujours en l’importance d’un travail conjoint entre le Croissant Rouge Tunisien et toutes les parties prenantes comme Ooredoo, avec qui nous avons eu affaire à de nombreuses autres occasions dans le domaine de l’humanitaire et dans le cadre du respect des sept grands principes du Mouvement International du Croissant Rouge et de la Croix rouge. Nous sommes ravis de notre partenariat avec Ooredoo. Ce partenariat ne fait que consolider nos actions en nous aidant à atteindre plus de personnes et avoir plus de ressources pour réaliser nos objectifs communs. Cette collaboration va porter ses fruits à travers plusieurs actions dans les régions et nous ne pouvons que féliciter Ooredoo pour son programme Tounes T3ich » a déclaré D. Abdelattif Chabbou, Président CRT.

Dans ce contexte, Ooredoo lance une campagne sanitaire à travers « la clinique mobile » où elle accompagnera le Croissant Rouge Tunisien dans 24 caravanes sanitaires sur tout le territoire tunisien selon un calendrier annuel en rapporten avec le calendrier du Ministère de la santé, où Ooredoo se rendra dans tous les gouvernorats tunisiens pour fournir des services de santé gratuits à toutes les personnes dans les régions défavorisées avec l’aide de médecins bénévoles du Croissant Rouge afin de garantir le droit de santé pour tous.

Plus encore, durant le mois de Ramadan, mois de partage et de solidarité, Ooredoo fournira au Croissant Rouge Tunisien des colis alimentaires pour les livrer aux centaines de familles tunisiennes dans les régions et subvenir à leurs besoins durant ce mois saint.

Ces actions et initiatives ne s’arrêtent pas là et continueront avec le croissant rouge tunisien et d’autres partenaires de la société civile tunisienne à travers des actions et des projets sur les plans sociétaux, environnementaux, sanitaires et sportifs définis à court, moyen et long terme.

Persuadé du rôle de la technologie pour faciliter le quotidien de tous, le programme Tounes T3ich fera également partie de la plateforme Ooredoo Tunisie et de l’application MyOoredoo afin de permettre aux tunisiens de connaître et participer aux initiatives entreprises.

Pour en savoir plus sur notre calendrier et notre programme, visitez notre site www.tounest3ich.com

