Ooredoo cherche toujours à satisfaire ses abonnés et leur offrir la meilleure expérience utilisateur. Pour ce faire et pour réaliser ses objectifs, Ooredoo a sélectionné Indoor Building Solution avec l’architecture Centralized RAN pour la conception et l’optimisation de l’internet dans les endroits les plus visités en Tunisie.

Lors des événements les plus fréquentés, on constate souvent une congestion lente du réseau et une capacité limitée à un certain nombre d’utilisateurs.

Comme première expérience, Ooredoo installe cette solution au stade de Radès. Ce dernier est l’endroit qui accueille le plus de manifestations en Tunisie.

Avec la solution IBS, Ooredoo présentera à ses abonnés la meilleure expérience utilisateur en termes de téléchargement et de chargement lors de ces grands événements, en plus d’une plus grande capacité 3G et 4G et d’une excellente qualité dans les deux sens Up link et down link.

Les abonnés Ooredoo peuvent désormais profiter d’une meilleure qualité de voix et de données, même lors des événements très suivis, sans rejet ni congestion.

Nejib Saghrouni, directeur de l’ingénierie réseau, a déclaré : « IBS fournit des capacités de simulation uniques pour plusieurs services réseau au niveau des appareils mobiles, ce qui aide les ingénieurs RF à évaluer la qualité de service, même dans les déploiements les plus complexes. »

« Alors que nous construisons des réseaux modernes et intelligents à travers notre empreinte, fournissant des services 3G, 4G et bientôt 5G à nos clients, Ooredoo s’associe également à des entreprises de renommée dans le cadre de ses efforts pour améliorer l’expérience des données de ses clients et leur permettre de profiter encore plus d’internet. La solution IBS nous aidera à concevoir nos réseaux intérieurs dans les bureaux, les centres commerciaux, les systèmes de métro, les stades et de nombreuses autres établissements et nous permettra de suivre le rythme des besoins de couverture croissants et de toutes les complexités qui accompagnent la 5G et l’Internet des objets », a déclaré Hatem Mestiri, directeur de la technologie et de l’information.

Vous pouvez désormais profiter de votre match au stade de Radès la meilleure connexion internet. Les installations seront étendues dans d’autres endroits en Tunisie afin de faire bénéficier les abonnés d’Ooredoo de la meilleure expérience utilisateur.

