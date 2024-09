Ooredoo Tunisie annonce le retour tant attendu de son offre Flash, avec une Promo encore plus généreuse pour la rentrée scolaire. Désormais, chaque Lundi et Vendredi, les abonnés pourront profiter d’un bonus de 100% sur toutes les recharges à partir de 1DT et plus.

Avec la rentrée des classes, Ooredoo se positionne comme un partenaire fiable et à l’écoute des besoins de ses abonnés. Que ce soit pour rester en contact avec leurs proches, accéder à leurs plateformes de cours en ligne ou profiter de divertissements, les clients de Ooredoo pourront tirer le meilleur parti de leur crédit.

L’offre Flash propose un bonus de 100% sur toutes les recharges à partir de 1 DT, exclusivement chaque Lundi et Vendredi. Elle est accessible aux nouveaux clients ainsi qu’aux migrations.

Ne manquez pas cette occasion exclusive et doublez votre recharge avec Ooredoo chaque début et fin de semaine !