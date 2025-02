Ooredoo Tunisie : Officiellement Opérateur 5G et s’apprête à lancer son réseau

Dans ce contexte, Mansoor Rashid Al-Khater, PDG de Ooredoo Tunisie, a déclaré : « Notre préparation au lancement de la 5G reflète l’engagement indéfectible de Ooredoo à offrir une connectivité et une innovation inégalées en Tunisie. Nous sommes fiers de mener cette transformation, en garantissant une expérience réseau de classe mondiale à nos clients tout en stimulant la croissance économique et technologique de notre chère Tunisie. »

De plus, Ooredoo Tunisie promeut activement la meilleure expérience client en combinant une connectivité supérieure avec des solutions innovantes conçues pour répondre aux modes de vie digitales modernes. Du jeu et du streaming sans interruption aux outils avancés pour les entreprises, Ooredoo Tunisie propulse la satisfaction client à de nouveaux sommets.

En tant qu’opérateur majeur en Tunisie, Ooredoo Tunisie, s’engage à offrir la meilleure expérience réseau 5G avec une couverture complète et une technologie de pointe dans toutes les régions. En effet, Ooredoo Tunisie s’engage à offrir un réseau 5G qui répond aux besoins de ses divers clients : Entreprises, Entrepreneurs, Créateurs de contenu, Gamers, Développeurs IT, Etudiants, etc…

