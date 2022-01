OPPO, marque leader mondial des smartphones et des objets connectés, présente son nouveau smartphone en Tunisie OPPO A55. Avec une caméra principale de 50MP dotée d’intelligence artificielle, un design stylé et une batterie puissante qui atteint 5000mAh, OPPO A55 est un smartphone conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs dans les moindres détails.

Une caméra ultra-clair

Le A55 présente une véritable caméra principale de 50MP IA dotée de la technologie de regroupement de pixels quatre-en-un. Ajouté à cela, le A55 comprend trois autres caméras IA HD : caméra selfie 16MP, caméra Bokeh 2MP et la caméra macro 2MP. Même la nuit OPPO A55 garantit aux utilisateurs des photos claires parfaitement lumineuses grâce aux filtres “Nuit Plus” qui ajoutent une touche de couleur pour réchauffer ou égayer les photos.

Si la caméra selfie 16MP IA est conçue afin de mettre en valeur les traits naturels des utilisateurs, alors la caméra Bokeh 2MP permet de préserver l’arrière-plan précis et naturel de chaque prise tandis que la lumière d’appoint à 360° garantit aux utilisateurs un éclairage parfait pour les selfies, partout et à tout moment.

Batterie 5000mAh : une puissance ultra-durable

OPPO A55 se distingue par la puissance de sa batterie qui atteint les 5000mAh. D’ailleurs elle permet aux utilisateurs de regarder des vidéos en ligne durant 16,3 heures et de passer des appels téléphoniques pendant 29,79 heures ainsi que d’écouter de la musique pendant 24,40 heures d’affilée. En effet grâce à la charge rapide 18W, 9V2A recharger le OPPO A55 à 33% en seulement 30 minutes. Pour la nuit les utilisateurs pourront aussi compter sur l’option de chargement nocturne optimisé qui se base sur le rythme de sommeil.

Un design stylé

Le nouveau produit OPPO A55 se distingue par sa conception ultra-moderne et ses couleurs chics. Entre le Bleu arc-en-ciel qui brille à la lumière lorsque vous inclinez doucement le smartphone et le noir étoilé doté du design OPPO Glow exclusif à l’industrie qui résiste aux empreintes digitales, OPPO essaye de satisfaire les besoins des utilisateurs. En effet, le design incurvé 3D de l’OPPO A55 se présente avec un cadre central plus fin, un corps incurvé en 3D qui s’adaptera confortablement à la paume des mains.

Conçu pour une meilleure expérience utilisateur, le OPPO A55 est à la fois pratique et simple d’utilisation : grâce au déverrouillage latéral par empreinte digitale et au déverrouillage facial par IA, il garantit une meilleure accessibilité et préserve la sécurité des données des utilisateurs OPPO.

Double stockage pour plus de rapidité

L’OPPO A55 est disponible dans sa version 4GB + 128GB. Il est à mentionner que les 128 Go de stockage sont dotés d’une capacité d’extension qui atteint les 256 Go. De plus, OPPO a inclus un processeur octo-core avec des vitesses allant jusqu’à 2,3 GHz, afin de permettre à ses utilisateurs de stocker plus de souvenirs sereinement.

L’OPPO A55 sera disponible à l’achat en Tunisie au prix public conseillé de 919 TND. Pour avoir plus de détails sur le produit vous pouvez consulter le site https://www.oppo.com/tn/.

