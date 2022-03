OPPO vient d’annoncer que son nouveau smartphone A96 est actuellement disponible sur le marché tunisien sous le slogan « Get more », accompagné d’une offre spéciale OPPO Care, garantie 6 mois, du 23 au 28 mars 2022.

OPPO A96 est équipé d’une batterie longue durée de 5000 mAh, de la technologie de charge rapide SUPERVOOCTM de 33W et d’un design OPPO Glow qui lui permet de résister aux rayures et aux empreintes digitales. L’écran perforé riche en couleurs de 6,59 pouces à 90Hz de l’OPPO A96 est doté de la technologie de taux de rafraîchissement adaptatif développée par OPPO pour offrir une expérience visuelle immersive.

Caméra performante pour une expérience de portrait sublime

OPPO A96 est équipé d’une caméra selfie 16 mégapixels, produisant de magnifiques portraits. Des fonctionnalités telles que les retouches naturelles IA incluent la suppression des imperfections tout en préservant les traits naturels du visage de l’utilisateur. Les portraits sont désormais plus lumineux et plus clairs dans les environnements sombres grâce à la fonction de la lumière d’appoint à 360°.

La caméra arrière de 50MP est dotée d’une photosensibilité élevée et un nombre élevé de pixels, et une caméra Bokeh 2MP, permettant aux utilisateurs d’utiliser le mode Portrait pour

capturer des photos avec des effets bokeh précis et naturels. La caméra arrière prend également en charge le zoom numérique 5x.

La caméra comporte aussi d’autres fonctionnalités: telles que la Palette IA, Portrait Néon et Selfie HDR.

Batterie longue durée 5000mAh et SUPERVOOCTM 33W pour une expérience sans effort

La batterie de 5000 mAh donne aux utilisateurs la puissance nécessaire pour rester connectés. Elle permet aux utilisateurs d’envoyer des SMS sur WhatsApp jusqu’à 154 heures, tandis que la charge rapide SUPERVOOCTM de 33W offre aux utilisateurs plus de flexibilité avec une charge de 30 minutes fournissant 55% de la puissance de la batterie. En outre, OPPO a fait de grands progrès dans l’amélioration de l’efficacité d’utilisation de la batterie avec des fonctionnalités telles que le mode Super Power Saving basé sur les stratégies d’économie d’énergie, telles que le réglage de la fréquence du processeur et la régulation du rétroéclairage qui s’adapte à des applications spécifiques pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Design élégant, ravissant et captif

OPPO A96 dispose d’un écran perforé de 6,59 pouces à 90 Hz avec un rapport écran/corps de 90,8% et une résolution FHD de 1080 × 2412. L’augmentation du taux de rafraîchissement est gérée par la technologie de taux de rafraîchissement adaptatif, une technologie développée par OPPO, qui régule automatiquement le taux de rafraîchissement de l’écran en fonction de l’utilisation, assurant ainsi une meilleure fluidité tout en réduisant la consommation d’énergie.

La fonction AI Eye Comfort améliore la visibilité de l’écran dans des environnements lumineux ou sombres en fonction des niveaux de lumière ambiante. L’affichage a également été mis à niveau pour couvrir une large gamme de couleurs NTSC de 96%. Équivalent à 100% DCI-P3, l’écran couvre désormais une plus grande partie du spectre de couleurs, rendant les couleurs de l’image encore plus vraies, plus riches et plus captivantes.

En déplaçant le capteur d’empreintes digitales sur le côté pour un accès plus rapide au déverrouillage, OPPO A96 est capable d’adopter un cadre central mince 3D pour un look et une sensation plus minces et plus premium.

Des performances fiables pour une expérience durable

Propulsé par la plateforme mobile Qualcomm® Snapdragon™ 680 4G, OPPO A96 offre une expérience utilisateur exceptionnellement fluide avec une mémoire et un stockage de 8 Go + 256 Go. Ceci est complété par les extensions RAM et ROM qui donnent à l’OPPO A96 un coup de pouce supplémentaire pour les performances et le stockage, ce qui signifie une meilleure expérience multitâche et plus fluide, outre un stockage supplémentaire via l’extension des cartes SD pour conserver plus de photos et de vidéos. NFC est inclus pour prendre en charge les fonctionnalités de communication point à point.

Une excellente expérience audio est au cœur des appels et du divertissement. Les deux haut-parleurs et microphones de l’OPPO A96 produisent un son stéréo à volume élevé tout en réduisant le bruit ambiant. La technologie audio haute-fidélité Dirac HD rend aussi l’expérience visuelle plus immersive.

